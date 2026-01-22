En video: famosa influencer mexicana fue secuestrada en plena calle; la bajaron de su vehículo

Nicole Pardo Molina, mejor conocida en la industria de las redes sociales como La Nicholette, es una creadora de contenido mexicana que, en los últimos años, ha incrementado su número de seguidores gracias a la gran cantidad de videos de entretenimiento que comparte en distintas plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.

Sin embargo, en las últimas horas se convirtió en tendencia luego de haber sido abordada por varios hombres, quienes la bajaron de su vehículo y se la llevaron a un lugar que, por el momento, se desconoce.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México confirmó que la joven fue secuestrada en la mañana del martes 20 de enero y que se encuentran realizando la respectiva investigación para dar con su paradero y poder detener a los responsables de la situación.

Según se ha observado en algunos videos que circulan en redes sociales, los cuales habrían sido capturados por su propio vehículo, la influenciadora fue raptada mientras se encontraba en su camioneta Cybertruck morada, cuando fue obligada a descender de la misma, y desde ese momento no hay rastro de su paradero.

Cámara capta escalofriante aparición de Valeria Márquez: “Su alma está en pena”

Las imágenes de lo ocurrido han causado indignación en distintas plataformas y miles de personas han reaccionado al material, preguntándose por qué nadie a su alrededor intentó prestarle ayuda en ese momento.

Durante una rueda de prensa, Omar García Harfuch, el secretario de la SSPC declaró: “Estamos trabajando con la fiscalía. La fiscalía del estado de Sinaloa nos notificó de manera inmediata. Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación”.

Como resultado de las pesquisas que se han llevado a cabo con el paso de las horas, se ha determinado que el procedimiento criminal podría haber sido perpetrado por una estructura delictiva conocida como Los Mayos. Sin embargo, por el momento, se trata de especulaciones.

A través de las redes sociales, sus seguidores, amigos y familiares han manifestado la importancia de obtener información al respecto en el menor tiempo posible, con el fin de evitar cualquier eventualidad que pueda afectarla a nivel físico.

Ella era Valeria Márquez, la ‘influencer’ que asesinaron en pleno en vivo de TikTok

“Vas a aparecer con vida hermosa, estás en nuestras oraciones”; “Ojalá que esté bien”; “Es la misma historia que Valeria Márquez, espero que su caso no quede olvidado en un par de meses”; “Deseo de todo corazón que regrese de nuevo con sus seres queridos, la están esperando” y “Tenga cuidado con exponerse tanto en redes, yo solo espero que esa muchacha esté bien”, son algunas de las palabras que se leen.