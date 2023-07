Epa Colombia fue condecorada por el Gobierno Petro. ¿Cuál fue la razón?

Desde entonces, ‘Epa Colombia’ ha ganado millones de seguidores que día a día acompañan a la influenciadora en su rutina y en sus asuntos personales, familiares o sociales. Hace algunos años, Daneidy se vio involucrada en una polémica que la llevó hasta los juzgados por vandalizar una estación del sistema de transporte público de la capital colombiana, TransMilenio, en medio de manifestaciones ocurridas en el 2020, sin embargo, este suceso no la detuvo y luego de tres años de este episodio, la colombiana ha sido condecorada por el actual Gobierno por “su labor en la sociedad”.

Al lado de su actual pareja sentimental y de varios familiares, ‘Epa Colombia’ lució un vestido totalmente negro con un bolso verde y, al recibir el galardón, mencionó: “Las personas solamente ven lo que se muestra en las redes sociales, no ven lo hay detrás de cada familia, de lo que uno lucha a diario”. Así mismo, la madre de la empresaria no ocultó su felicidad y orgullo de ver a su hija recibiendo el galardón por parte del Gobierno. “Me siento muy orgullosa de Daneidy, que Dios la bendiga y que siga así como va, me llena de bendiciones”, manifestó.