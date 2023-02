Epa Colombia habló del mal momento que está viviendo: “He tenido muy malos pensamientos, es algo fuerte”

Daneidy Barrera Rojas se hizo viral en redes sociales desde su aparición en Rusia durante el Mundial. La ahora empresaria dijo que de ese país había traído la fórmula para hacer sus queratinas y lograr la gran empresa que tiene actualmente.

Cabe recordar que también se dio a conocer por sus polémicos videos donde dañaba varias estaciones de TransMilenio en Bogotá.

Pantallazos del video publicado por Epa Colombia cuando destruyó una estación de TransMilenio en 2019. - Foto: pantallazos del video publicado por epa colombia

Lo último que se supo de la emprendedora fue un proyecto que hizo en diciembre en una cárcel de mujeres, en donde construyó todo un estudio como salón de belleza para enseñarles a las reclusas su negocio.

Tal como siempre ha expresado la famosa, para ella es muy importante ayudar a las mujeres a inspirarlas para que emprendan y tengan sus propios negocios para que salgan adelante.

No obstante, luego de eso Epa Colombia estuvo un poco alejada de las redes sociales y tal como reveló en sus historias de Instagram, la realidad es que no está bien emocionalmente.

Además, aseguró que durante las noches no logra conciliar el sueño y que por su mente han pasado pensamientos negativos.

Epa Colombia ha sido blanco de críticas por parte de usuarios de internet. - Foto: Diana Rey

“Amiga, imagínate que, bueno aquí contándote, querida… No sé por qué últimamente he estado tan perdida, me pierdo, vuelvo, amiga, es que tú vieras todo lo que me pasa. Tantas cosas que no quiero seguir este 2023 con lo mismo y en las mismas”, empezó diciendo Epa Colombia.

“No sé, amiga, últimamente he tenido muy malos pensamientos y aparte de malos pensamientos, no he podido dormir, y aparte, me siento cansada, triste, aburrida; obvio, estoy leyendo la Biblia y yendo a la iglesia, pero es algo fuerte que siento dentro de mí”, sostuvo.

Ante esto, muchos de sus seguidores le preguntaron sobre lo que estaba pasando y si estaba relacionado con su empresa.

“No, amiga, yo no he necesitado sacar a ninguno de mis estilistas (…) Estoy trabajando, ya le pagué a la Dian, sino que, amiga, no quisiera sentirme así. Obvio, no quisiera sentirme como me siento y yo lucho, cada persona sabe sus batallas, sus tristezas, sus aburrimientos, sus desilusiones, sus ataduras, sus malos pensamientos, pero uy no, amiga, no quiero seguir más así”, dijo.

La también influencer indicó que la finalidad de su publicación no era recibir críticas, sino el apoyo y la buena vibra de las personas que la siguen, pues ella los considera como amigos.

Varios de los usuarios que vieron el video de la empresaria comentaron al respecto. “No sigo a EPA, pero seamos más compasivos con nuestros comentarios, cada quien da y refleja lo que tiene en su interior. Aunque las personas tengan dinero, nunca se sabe las batallas internas de cada quien, si esta señora se está sintiendo de la forma que describe, busque ayuda profesional, las cosas a tiempo tienen solución y algo muy importante, tener a Dios en tu corazón”.

Otros de los mensajes que le dejaron a Epa Colombia fueron: “Si esto es cierto, tiene depresión, ¡que busque ayuda profesional! Lo bueno es que ya ha dejado de hacer tanto escándalo y está centrada en sus cosas, muy bien por ella👏”; “Viendo comentarios. ¡Es impresionante la gente cómo destila veneno, o sea es como si (no) tuviera otra cosa más que decir, que juzgar, suponer como si nunca tuvieran que pasar por lo mismo! Es aterrador. Lastimosamente de la abundancia del corazón habla la boca”.

Epa Colombia se mostró triste en sus redes sociales. - Foto: Instagram: @epa_colombia

Además, no faltaron los internautas que enviaron mensajes diciendo que era lo único que le faltaba a la ‘influencer’ para generar dinero con sus contenidos. “Y le apuesto que suelta el celular y se burla de los seguidores que le creen todo. La he visto riéndose y diciendo que tiene que dar pesar pa’ que le compren y le crean´”; “¿Ya va a usar su salud mental para facturar? Ese es el último recurso de los ya no influencian a nadie🙄”.