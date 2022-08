Epa Colombia se defendió tras acusaciones de lavado de dinero; esto dijo

Un fuerte acusación realizó en días pasados Yoli Álvarez, quien se hace llamar la ‘Barbie colombiana’, contra la influencer y examiga suya, Epa Colombia.

En una serie de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la modelo trans respondió a varios interrogantes de sus seguidores, uno de ellos fue “¿La ‘Epa’ lava dinero?”

Según Álvarez, varias personas se han planteado dicha pregunta, motivo por el cual decidió dar su versión. “Yo creía que lavar dinero era hacer billetes falsos, pero una abogada me explicó, porque ustedes saben que yo soy bruta”, dijo inicialmente. Posteriormente, señaló: “por lo que viví, por lo que fui testigo y por lo que escuché en el tiempo en el que estuve con ella, puedo decir que sí lava dinero”. No obstante, la ‘Barbie colombiana’ fue clara en precisar que sus argumentos se dan por lo que vivió en el pasado con la influencer; por ende, aseguró que no tiene ningún conocimiento sobre los negocios actuales que maneja, especialmente con sus queratinas.

Frente a las afirmaciones de su examiga, Epa Colombia publicó este jueves una historia también Instagram en la que aparece ofreciendo un champú a sus clientes, y luego una estilista le lava el cabello con dicho producto. “Para que vean, se lavan cabellos y no dinero”, escribió luego en la publicación sin profundizar en el tema.

Yina Calderón salió en defensa de Epa Colombia

Pese a la enemistad que se han declarado públicamente, Yina Calderón salió en defensa de las acusaciones contra Epa Colombia sobre presuntos negocios ilegales.

En los contenidos que subió la empresaria de fajas, afirmó que la examiga de Epa Colombia no tenía que hablar de nada relacionado con la vida ajena, además de que en el pasado lanzó comentarios sobre su familia y amigos.

“Ustedes saben que yo no la voy con ‘Epa Colombia’, pero, me acaban de mandar un poco de cosas acerca de lo que está diciendo esa vieja y esa vieja también atacó hace poquito a mi mamá e hizo un ‘en vivo’ hablando un poco de cosas de mi mamá”, señaló la exprotagonista sobre las palabras que dio Yoli Álvarez, nombre de pila de ‘Barbie’.

“El tema del ‘lavado de dinero’ es muy grave y son temas muy fuertes, sea verdad o no sea verdad, ¿a usted qué le importa?… ¿Qué le importa, parce?, quédese callada, eso es muy delicado, eso ya no”, agregó a sus comentarios.

La influencer añadió a su punto de vista que estas cosas sucedían por confiar mucho en las personas, puesto que las dos eran demasiado amigas antes y ahora se traicionaban de esta forma.

“Con esas amigas, líbrame Dios, padre nuestro. Si así son las amigas... Por eso yo les digo, señoritas, amigas no hay y ‘amigo es el ratón del queso’. Todo el mundo es un ‘doble’ y en cualquier momento ‘le dan la espalda’ y ‘le clavan la puñalada’… A mí no me cae bien ‘Epa’, pero si eso fuera verdad, y no la quiero defender, estaría en la cárcel”, indicó.

Epa Colombia reveló que tiene problemas con su pareja sentimental

La influenciadora, en días pasados, publicó un video que puso a especular a sus seguidores por un complicado momento que pasa con su pareja, Karol Samantha.

En el video, la empresaria de las queratinas afirma que tuvo una diferencia con su novia, pero afirmó que buscará la forma para reconciliarse con ella.

“Quiero que sepas que con mi monita no estoy bien. Pero yo sé que voy a estar bien, porque ya oré y le dije a Dios que ella es la mujer que yo quiero”, afirmó Barrera Rojas en su publicación.

En su particular forma de comunicarse con sus seguidores en las redes sociales, Epa Colombia les consultó a los cibernautas si su novia “la puede perdonar”, pero ella misma respondió que es difícil, y calificó a su pareja como una persona “reseria”.

Epa Colombia, en el video, no entregó más detalles de la situación. La influencer inició una relación con Karol Samantha hace unos meses, luego de terminar con la futbolista Diana Celis.

La mujer solo publicó una imagen con su pareja, acompañada con el mensaje “mi cita, estoy de reconciliación”, pero no entregó más detalles de la situación sentimental con su novia.

Con su actual pareja, Epa Colombia dejó hace unos días la duda sobre un compromiso de matrimonio, pues en medio del video publicado en las historias de su cuenta en Instagram, se observa a Daneidy entrar a un cuarto decorado con muchas bombas en el techo de color gris y verde satinadas, además de globos en forma de corazón y estrellas al lado de la cama.

A su vez, Karol Samantha la estaba esperando en la habitación con un póster y una rosa. En el pergamino que le entregó Samantha a su novia se pudo leer un mensaje que decía: “¿Y si lo intentamos?”. Posteriormente, le entregó una rosa en donde se escondía un anillo que le terminó poniendo a la influenciadora en su dedo anular de la mano izquierda. ¿Se comprometieron?