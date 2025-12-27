Escalofriantes predicciones de Baba Vanga para 2026; hizo advertencias y vaticinó cambios fuertes

Baba Vanga es recordada como una de las videntes más enigmáticas y conocidas del siglo XX, una figura rodeada de misticismo cuya historia ha trascendido fronteras. Nacida en 1911 en una región que hoy forma parte de Macedonia del Norte, perdió la visión a temprana edad tras padecer una grave afección ocular, un hecho que, según sus seguidores, marcó el inicio de sus supuestas capacidades extrasensoriales.

A lo largo de su vida, despertó el interés de personas de distintos países que acudían a ella en busca de respuestas sobre el futuro. Diversos testimonios le atribuyen la anticipación de acontecimientos de gran repercusión mundial, entre ellos tragedias naturales y transformaciones políticas de alto impacto.

Dentro de las predicciones que más eco han tenido se mencionan los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el tsunami del Océano Índico en 2004, la muerte de la princesa Diana y el ascenso de Vladimir Putin al poder en Rusia, hechos que han alimentado su fama y mantenido vigente su legado hasta hoy.

Famoso astrólogo colombiano hizo fuerte advertencia sobre el 2026 y vaticinó situación difícil: “Será el acabose”

Sin embargo, de cara al 2026, los vaticinios de la vidente comenzaron a tomar fuerza en plataformas digitales y medios internacionales, donde se mencionó lo que veía venir para el siguiente año. Baba Vanga advirtió sobre acontecimientos puntuales, los cuales se relacionan con avances tecnológicos y contacto con civilizaciones distintas.

Predicciones de Baba Vanga para 2026

De acuerdo con lo que recoge El Heraldo de México, Baba Vanga habló sobre una predicción que encajaría con el 2026, enfocándose directamente en los avances de la medicina. Sus visiones hablaron de cómo estos pasos ayudarían a alcanzar una nueva forma de relaciones humanas, logrando paz en espacios donde hay ataques armados.

Estos avances desencadenarían preocupación, pues el progreso se centraría en el desarrollo de la salud con biología artificial y la sustitución de órganos reales. De ser así, para el próximo año se fabricarían órganos humanos artificiales, buscando la manera de detectar el cáncer más pronto y efectivamente.

Baba Vanga murió en 1996. Foto: Montaje SEMANA. Foto 1: Instagram @baba_vanga_tahmin. Foto 2: Getty Images.

Se habla de enfrentamientos y debates morales sobre este uso de la ciencia, llegando a provocar casos falsos positivos de la enfermedad y excesos en gastos.

De igual forma, el Daily Mail indica que Baba Vanga afirmó que en noviembre del próximo año se daría el primer contacto con una civilización distinta. Se habla de una “nave espacial masiva” que se acercaría a la Tierra y sería histórico para la humanidad en todos los sentidos.

No obstante, se menciona la tensión entre las potencias, identificando a Rusia, China y Estados Unidos como principales protagonistas de movimientos geopolíticos.

En temas naturales, la mujer comentó que habría terremotos masivos, además de erupciones volcánicas y cambios extremos en las temperaturas del planeta.

Cabe resaltar que todas estas predicciones han sido trasmitidas por Krasimira Stoyanova, su sobrina, quien habló de lo que su familiar mencionó en diversas ocasiones. Aunque no hay constancia escrita, estas palabras hicieron eco en el pasado con sucesos que ocurrieron.