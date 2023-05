Esposa de Dani Alves reacciona a nueva canción de Shakira y le dedica sorpresivo comentario

Los últimos meses para Shakira han sido muy desafiantes a nivel personal, debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de sus padres y afrontar, al mismo tiempo, todo lo relacionado con su mudanza a Miami, donde está iniciando una nueva vida al lado de sus hijos.

Igualmente, la cantante colombiana ha expuesto que su ruptura con Gerard Piqué cambió por completo su vida e hizo que sus sentimientos se convirtieran en canciones con las que, en la actualidad, muchos de sus seguidores se identifican. Asimismo, esta semana presentó oficialmente su último tema musical, titulado Acróstico.

'Acróstico', así se llama la nueva canción de Shakira. - Foto: El País

Shakira les dedicó a sus dos hijos su última canción. - Foto: Instagram @shakira - Fotograma Min 1:17 l Shakira - Acróstico (Official Lyric Video)

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, dice inicialmente la canción.

Luego, señala: “Lo único que quiero es tu felicidad y еstar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad y querеrte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy”.

Volviendo a sus orígenes, Shakira les dedica una preciosa balada a sus dos hijos, cuyos nombres aparecen ocultos en la letra, de ahí el nombre del tema. En la primera estrofa sale el de Milan, mientras que el de Sasha se puede observar en la mitad de la melodía, mostrando así el inmenso amor que tiene por sus pequeños.

El último trabajo musical de la barranquillera se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales y generó todo tipo de comentarios, incluidos los de algunas personalidades de la farándula internacional y nacional.

Una de las primeras en reaccionar a la canción fue Joana Sanz, esposa del futbolista Dani Alves, quien también ha atravesado duros momentos durante los últimos meses luego de que el brasileño fue arrestado por violar, presuntamente, a una joven en una discoteca de Barcelona.

La modelo española aprovechó la oportunidad para compartir en la publicación de la colombiana un emoticón de corazón, el cual tiene un lazo amarillo, que significa que la artista cafetera todavía tiene mucho amor por dar.

Joana Sanz comentó la publicación de Shakira. - Foto: Instagram: Shakira

La esposa del futbolista también ha atravesado momentos duros. - Foto: Instagram: @joanasanz

Letra completa de ‘Acróstico’

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar...

Y aunque la vida me tratara así. Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Los nombres de los dos menores salen en la letra de 'Acróstico'. - Foto: Tomada del instagram de Shakira

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad