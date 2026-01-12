Un cierre e inicio de año bastante agitados marcaron la agenda de Yeison Jiménez, llena de conciertos que ratificaban su éxito como uno de los exponentes más cotizados de la música popular en Colombia.

En 2025 logró cumplir uno de sus mayores sueños al hacer sold out en el Estadio El Campín, una meta que se propuso desde los inicios de su carrera. Después de esto, se mostró muy feliz y agradecido con sus seguidores, anunciando poco a poco nuevos shows en diferentes regiones del país.

Así sería la despedida de Yeison Jiménez en Bogotá: sus fans podrían darle el último adiós en una ceremonia especial

El pasado 31 de diciembre, por ejemplo, en el marco de las fiestas de fin de año, Yeison Jiménez contó que había decidido programar un concierto en Cartagena, ciudad en la que se encontraba su familia.

Sin embargo, por una serie de retrasos en la programación, su presentación se llevó a cabo horas más tarde de lo que tenía previsto, situación que le generó bastante incomodidad, pues aunque aseguró que quería cantarle a sus seguidores en esta fecha especial, su prioridad era recibir el Año Nuevo con su familia y no fue posible.

“Me toca subirme (a la tarima) y cumplirles con amor y con respeto, pero por eso no vendo un 31 ni lo volveré a hacer. Es una mi#%$& sentarme a ver cómo todo el mundo la pasa una chimba y yo tengo que estar en sano juicio para cumplir a gente que no le cumple a uno”, dijo en su momento.

Pese a esta amarga experiencia, el artista continuó cumpliendo con sus compromisos, que arrancaron de nuevo el 3 de enero de 2026 en Palermo, Huila. El siguiente concierto estaba programado para el 4 de enero en Manizales y el último que alcanzó a dar, un día antes de su lamentable muerte, fue en Málaga, Santander.

Video: reviven el susto que vivió Jhon Alex Castaño, al parecer, en el mismo lugar donde murió Yeison Jiménez

Después de este show, sus fanáticos lo esperaban con ansias en Marinilla, Antioquia, ese sábado 10 de enero, fecha que quedará grabada en la memoria de muchos colombianos debido al trágico accidente de avioneta que le cobró la vida junto a otras cinco personas, miembros de su equipo de trabajo, justo cuando se dirigía hacia este municipio desde el aeropuerto de Paipa, en Boyacá.

En su agenda, publicada en su perfil oficial de Instagram, se ve que luego de su paso por Marinilla, Yeison Jiménez se presentaría el siguiente día (11 de enero) en Miraflores, Boyacá. Cinco días después, el 16 de enero, tenía un concierto privado en Cali y el 20 de enero finalizaría la gira de este primer mes del año en Morales, Bolívar.