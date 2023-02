Esta es la actriz de ‘Padres e hijos’ que dejó la televisión para crear su propio negocio y alcanzó el éxito

Padres e hijos es esa novela que fue definida como la escuela de actores más grande e importante del país, pues durante 16 años la producción tuvo a decenas de estrellas que dieron sus primeros pasos allí. Varios de los actores que pasaron por la novela hoy en día siguen con su carrera teniendo grandes frutos de lo que fue esa primera experiencia.

La novela tuvo más de 3.600 capítulos. - Foto: Padres e hijos

Sin embargo, hay otros que pese al éxito que lograron con sus personajes dentro de esa producción, se hicieron a un lado y decidieron tomar rumbos distintos. Una de esas fue la actriz Margarita Galvis recordada por su personaje como ‘la gorda Lili’ que se ganó el corazón de cientos de colombianos con su interpretación.

La gordita Lili de Padres e hijos cambió de aspecto y de profesión - Foto: Caracol Televisión

Aunque luego de la novela hizo parte de otras historias con el paso de los años todo se fue transformando para ella y también debido a su peso estuvo apartada de las cámaras, ya que no había muchos personajes con sus características.

En 2016, la actriz reapareció en una entrevista para el programa ‘La red’ donde reveló que había entrado al quirófano para hacer la manga gástrica con el objetivo de perder una buena cantidad de kilos no solo porque su trabajo lo requería, sino también porque ella lo sentía necesario.

Con ese procedimiento Galvis logró bajar más de 20 kilos; sin embargo, la actuación no volvió a dársele y desde entonces empezó a desarrollar otra faceta que le apasionaba.

Recientemente, la famosa volvió a aparecer en televisión en medio de un corto diálogo con ‘Lo sé todo’, en donde justamente habló de los recuerdos que le dejó su personaje. “Siempre me reconocen, siempre me recuerdan y es superespecial, por ‘Lili’, la gordita de Padres e hijos. Ese personaje duró al aire como siete años”, expresó la famosa que ahora luce el pelo corto y, por supuesto, se ve mayor.

No obstante, eso no fue lo que más sorprendió, sino que confesó a qué se dedica desde que dejó de actuar. “Estoy feliz trabajando con mi productora. Desde que estaba como actriz era productora. Monté mi propia productora y ahí trabajo para los diferentes canales de televisión. Es fundamentalmente con lo que me gano la papita”, declaró Margarita.

En ese sentido la exactriz dejó claro que descubrió que su verdadera vocación era estar detrás de cámaras tanto como productora, directora y hasta guionista, pues confesó que también ha escrito varios proyectos que han salido al aire y otros que tiene en espera.

La mujer ahora tiene su propio negocio y le va muy bien - Foto: @mariamargarita_galvis

El drástico cambio de Tania Robledo, actriz de ‘Padres e hijos’, y exparticipante de ‘La isla de los famosos’

La exparticipante de La isla de los famosos se ganó el corazón de los colombianos después de su participación en la exitosa producción de Padres e hijos. Sin embargo, a una corta edad y en busca de mejores oportunidades, esta mujer de 48 años se radicó en México y a partir de ese momento, se inclinó más a participar en películas con contenido erótico.

Después de haberse “desaparecido” por tanto tiempo, más de un televidente del Canal RCN quedó sorprendido por su participación en Survivor donde lamentablemente no duró mucho tiempo y era señalada como una de las “más débiles”.

En uno de los episodios donde apareció la actriz, fue evidente que la convivencia en su equipo era bastante complicada, pues se presenció una de las discusiones más elevadas protagonizada con su partner de equipo, Lina Real.

“Yo hago lo que puedo, ¿Si me entiendes? Aquí nadie es más que nadie hay que aclarar ante las cámaras, nadie es más que nadie por ser más fuerte”, fue el comentario de la actriz que terminó en discusión.

Sin embargo, la atleta y fisiculturista se lo tomó personal y expresó: “Ay, a mí no me esté tirando con lo de fuerte que ya me tiene hasta la mier**… ya está, yo no te estoy diciendo nada, ni siquiera estoy hablando, aquí nadie es más que nadie, aquí todos estamos trabajando, si usted no trabaja eso es problema suyo”.

Lo que nadie se esperaba es que en medio de la discusión, Robledo se cayera y se lesionara uno de sus brazos, quedando fuera de la competencia.