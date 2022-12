Esta es la competencia navideña entre David, Victoria y Harper Beckham

Todas las familias siguen tradiciones generales y particulares a la hora de celebrar las fiestas navideñas, entre las que están rezar la novena de aguinaldos, jugar al “amigo secreto” para entregarse los regalos, algunos asisten a ritos religiosos y otros simplemente se duermen temprano para recibir los regalos de Santa Klaus la mañana siguiente, el 25 de diciembre.

La familia Beckham no es la excepción y entre ellos también siguen tradiciones que datan del siglo XVI, cuando los europeos hicieron famoso al jengibre como parte esencial de dulces y postres para las festividades de fin de año, todo gracias al cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel.

A partir de ahí todos los países han ido innovando en el uso de este ingrediente proveniente de China y en Inglaterra los postres como galletas y todo tipo de figuras con esta planta, que también es usada en el domicilio de David y Victoria, quienes cada año se reúnen con su hija menor, Harper, en una competencia donde “lo importante no es participar, sino ganar”, tal como lo dijo la diseñadora de modas en sus historias de Instagram.

La competencia consiste en que cada uno debe elaborar una Casa de jengibre, con todos los adornos correspondientes al nivel de pastelería de lujo, pues no se vale solamente hacer una fachada, el ideal es que quede tan bella y de sabor delicioso que hasta se pueda vender o regalar a algún pariente cercano.

Victoria sabe que es buena en la cocina, pero tiene claro que no es chef, por eso acude a los libros de culinaria que le ayudan a conocer las medidas que necesita, qué ingredientes puede usar, cuáles debe desechar sin pensar y con su estilo minimalista y futurista le da su toque fashion a la delicia navideña.

Por su parte, David no deja su clase inglesa y con un sombrero de paño café y de ala plana se concentró en su propia casita a la que le imprimió algunos toques estrellados verdes que le rememoran las canchas que alguna vez pisó y donde acumuló glorias en el fútbol; además, decoró su construcción con líneas blancas y le hizo una estrella en la fachada, para no dejar pasar por alto su estatus en el deporte.

Pero la que realmente deslumbró a todos los seguidores de los Beckham fue la delicia que realizó Harper, de 11 años, quien se fue de lleno con mucho color y mucha ternura, imprimiendo un toque muy tierno a su casita con tonos rosados y muchas bolitas blancas que asemejan perlas, dejando entrever un gusto muy exquisito por la moda, que seguramente heredó de su madre, quien acaba de lanzar una colección cápsula para la temporada final de diciembre y mantiene la elegancia y lo básico de la moda “victoriana”.

Hechas las tres casitas era hora de ponerlas al escrutinio de los seguidores del futbolista y su esposa, quienes de entrada sabían que había un favoritismo por la de Harper, quien todos los años es la que más innova a la hora de cocinar las construcciones, pues va más allá y hasta realiza pequeños muñecos de galletas de jengibre y los pone en el porche de su construcción.

Y por decisión unánime la ganadora volvió a ser la pequeña de once años, quien cada vez se muestra más en las redes sociales de sus papás y va mostrando un estilo muy único que sus padres le permiten desarrollar de acuerdo con su edad, protegiéndola de los haters que no entienden que no se puede opinar del cuerpo de nadie, más cuando hablas de una niña.

Así pues, queda inaugurada la Navidad para los Beckham, quienes también le desean unas felices fiestas a todos sus fanáticos alrededor del mundo.