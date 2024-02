“Estaba muy feliz”: mujer de 72 años se hizo viral luego de su nostálgica reacción al conocer el mar por primera vez

Cuenta Gisel que la razón de llevarla a conocer el mar se debe a una promesa que ella le hizo a su papá; sin embargo, no logro cumplirse el sueño, ya que al poco tiempo su papá falleció y en un acto heroico llevo a Isabel para sentir que cumplía sus palabras. “Hablando con mi papá, le pregunté si conocía el mar, me dijo que no y le prometí que lo iba a llevar”.