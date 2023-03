Estas son las condiciones absurdas de una ‘influencer’ con cuatro hijos para salir con ella

Una ‘influencer’ con cuatro hijos es tendencia en redes sociales, después de compartir un video en donde revela algunas condiciones para salir con ella como, por ejemplo, carros 2020, que no tenga hijos, entre otros.

“Si tú vas a andar conmigo, me vas a aceptar con mis bendiciones, pero yo no te voy a aceptar tus bendiciones [...] yo no voy a aguantar una bruja, la madre de tus hijos. Yo evito el estrés. Yo no voy a cuidar hijos ajenos, yo con los míos tengo”, dijo en el video.

Asimismo, agregó: “soy una mujer que me encanta que me atiendan 24/7. Todo el amor para mí y si tienes hijos, no puedo andar contigo”.

La influencer Stefanie Carrasco es tendencia en redes sociales, después de compartir un video en donde revela algunas condiciones para salir con ella como, por ejemplo, carros 2020, que no tenga hijos, entre otros. - Foto: Foto tomada del perfil de Facebook OmegaBerrio

Otra de las condiciones de la influenciadora que sale en redes como @steffiexo.ct es que el pretendiente debe pagar todo a los hijos y adicional, complacerla a ella.

Días después, la mujer volvió a aparecer y señaló: “Tengo 4 bendiciones de diferentes padres y yo me llevo bien con ellos”.

Enseguida, dijo: “me gusta que me den seis rounds al día porque soy muy caliente, si no obtengo eso voy a estar muy amargada, pero como sé que debes trabajar todo el día para mantenerme a mí y a mis hijos, uno de los papás de mis hijos te ayudará con los rounds”.

Así las cosas, algunos de los comentarios fueron en rechazo y decían: “Está soltera con hijos es por q nadie la soporta y se quedará sola y con 4 hijos”, “Lo que da es vergüenza y pena por esos niños que los cría con pensamientos así y sabrá Dios dónde vaya a parar eso”.

No obstante, hubo otros de apoyo que decían: “Haces bien mamita, primero tus hijos y tú, porque hay cada madre que con tal de tener hombre hace a un lado a sus bendiciones y así no”, “Qué bueno que tenga las cosas claras, así uno se ahorra tanto problema y sigue con su vida siendo feliz”.

De otro lado, no es la única ‘influencer’ con exigencias, pues anteriormente, en otro video, Alessandra Anguiano listó en su cuenta (en la que subraya el ‘amor propio’) el tipo de personas a las que no se les debería aceptar una cita. Entre los primeros puntos, la mujer enfatiza en los hombres que invitan un café, “a caminar por ahí, el que te invita a un lugar y quiere verte en mitad de camino, que no cree que eres lo suficientemente valiosa para ir por ti y esforzarse”, no pasan su filtro.

Las condiciones continúan, pues ella no encuentra ‘apropiado’ que quien tiene la iniciativa en una invitación encuentre un helado o elotes como el plan, además de considerar que eso estaría bien si se tuviera 15 años. Aquellos que piden fotos o hacen insinuaciones que pueden resultar incómodas hacen parte también del ‘listado negro’.

La joven acumula más de 170.000 seguidores en TikTok. - Foto: TikTok @alessa_anguiano

Además, los hombres que no tienen trabajo o a sus 30 años aún viven con sus papás no están contemplados por la ‘influencer’ como la mejor opción.

El llegar a esa edad y no tener carro propio es, para Anguiano, otra señal de alarma para no entrar en ningún tipo de relación. Tras mencionar sus exigencias, concluyó con: “imagínate si te embarazas, no tiene para darte nada”, recalcó y derivó en una serie de comentarios encontrados.

Sobre la misma línea, hace algunos meses otra tiktoker se viralizó y generó polémica al exponer lo mínimo que alguien debe cumplir para tener una relación con ella. Entre sus exigencias mencionó el hecho de entender un segundo idioma, tener carro, finca raíz o haber pagado la cuota inicial de su vivienda y contar con visa al menos a Estados Unidos.