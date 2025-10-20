En el día a día, la astrología sigue convirtiéndose en una herramienta de orientación emocional y personal, pues cada vez más personas recurren a las cartas astrales y lecturas del zodiaco para buscar respuestas, y por esto, la comunidad de astrólogos crece y se fortalece en todo el mundo.

En México, una de las voces influyentes en redes dentro de esta corriente es Nana Calistar. Con un estilo franco y una personalidad que no deja indiferente, la astróloga sorprender a sus seguidores, quienes esperan con atención cada una de sus interpretaciones.

Este lunes 20 de octubre de 2025, Calistar vuelve a compartir sus predicciones para los 12 signos del zodiaco, ofreciendo una nueva lectura del cielo y sus energías.

Signos del zodiaco que recibirán dinero. | Foto: Getty Images

Horóscopo de Nana Calistar para hoy 20 de octubre de 2025

Aries

El rumbo de la vida parece organizarse y las cosas comienzan a acomodarse para bien.

“Tu vida por fin empieza a tomar rumbo, y ahora sí vas a ver cómo muchos de esos planes que tenías atorados se comienzan a mover, como si en universo por fin te hubiera hecho caso”.

Tauro

En este día el amor podría sorprender, pues podría dar un vuelco importante.

“Amores nuevos llegan y los viejos se olvidan, pero lo importante es que no te quedes estático, mi cielo. Disfruta cada oportunidad que la vida te pone enfrente y aprende de ella, aunque duela o te saque canas”.

TAURO 20 de octubre

Amores nuevos llegan y los viejos se olvidan, pero lo importante es que no te quedes estático, mi cielo. Disfruta cada oportunidad que la vida te pone enfrente y aprende de ella, aunque duela o te saque canas...ver maS:https://t.co/cBlziOYXP1 — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2025

Géminis

Es hora de decirle adiós a las cargas emocionales, sobre todo a las ajenas.

“Ya deja de fingir lo que no sientes. Deshazte de toda esa basura emocional que solo te hace perder tiempo y energía. Estás cargando con cosas que ya no te corresponden”.

Cáncer

Vendrá un cambio importante, pero negativo y podría impactar sobre todo la parte económica.

“Viene una pérdida material o económica que te sacará de balance, y también la salida de dos personas de tu vida que ya no aportaban nada [...] vas a entender que a pesar de los trancazos, la vida también te ha dado momentos de felicidad que valen más que todo el drama”.

CÁNCER 20 de octubre



Viene una pérdida material o económica que te sacará de balance, y también la salida de dos personas de tu vida que ya no aportaban nada. Pero no te me achicopales, porque vas a entender que a pesar de los trancazos, la vida también te ha dado momentos de… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2025

Leo

No debe poner más cuidado a los comentarios que son tóxicos.

“Ya no permitas que los comentarios negativos de gente sin oficio ni beneficio te arruinen el día. Sueltas mucho poder cuando le das importante a lo que dicen otros, y terminas creyendo más en sus palabras que en tu propio valor. Aprende a ser selectivo”.

Virgo

La vida es como un boomerang y depende de las mismas personas de este signo seguir adelante o seguir tropezando con lo mismo.

“Aprende de los errores y traiciones que te han marcado. Ya no tropieces con la misma piedra ni con la misma persona. No permitas que nadie vuelva a lastimarte. Endurece un poquito tu corazón, porque ser bueno no significa ser menso”.

VIRGO 20 de octubre



Aprende de los errores y traiciones que te han marcado; ya no tropieces con la misma piedra ni con la misma persona. No permitas que nadie vuelva a lastimarte. Endurece un poquito tu corazón, porque ser bueno no significa ser menso...ver… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2025

Libra

La desesperanza y la decepción está presente en este día, pero hay que rescatar lo positivo en medio de todo.

“Estás pasando por una etapa bien cabrona en la que ni tú sabes qué esperar. Te has decepcionado de mucha gente, y te cuesta volver a confiar, sobre todo en el amor [...] Pero mira, la vida no se detiene; aprende a construir tu felicidad sin depender de nadie”.

Escorpio

Hay que cuidar las palabras que se dicen, porque con cualquier intervención se podrían desatar problemas.

“Cuídate un montón de lo que dices, porque podrías meterte en problemas grandotes por andar con la quijada suelta. Estás por iniciar un ciclo lleno de oportunidades para mejorar tu carácter y tu vida en general”.

ESCORPIÓN 20 de octubre



Cuídate un montón de lo que dices, porque podrías meterte en problemas grandotes por andar con la quijada suelta. Estás por iniciar un ciclo lleno de oportunidades para mejorar tu carácter y tu vida en general...ver mas:https://t.co/cBlziOYpZt — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2025

Sagitario

El amor y el mundo laboral podría cambiar al 100% en lo positivo, solo debe estar aterrizado.

“Nuevo amor en puerta, y podría salir de una amistad o de una red social. No te cierres, pero tampoco te ilusiones antes de tiempo. Se ven cambio de trabajo o mejoras en tus ingresos, así que aprovecha para estabilizarte y dejar de gastar en lo que no necesitas”.

Capricornio

Solo una pequeña mirada al pasado, pero no para retroceder, sino para ver todo lo que se ha avanzado.

“Voltea a ver todo lo que has vivido, los fregadazos, las lágrimas y las risas, para que valores lo que tienes hoy. Se vienen cambios grandes en tu vida, y entre ellos, la llegada de alguien que te va a mover el tapete, una persona con la que sentirás seguridad y compatibilidad de esas que ya ni creías posibles”.

CAPRICORNIO 20 de octubre



Voltea a ver todo lo que has vivido, los fregadazos, las lágrimas y las risas, para que valores lo que tienes hoy. Se vienen cambios grandes en tu vida, y entre ellos, la llegada de alguien que te va a mover el tapete, una persona con la que sentirás… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 20, 2025

Acuario

Es hora de hacerse cargo de la vida propia, no hay que quedarse esperando a que otra persona venga a salvarlo.

“Todo lo que quieras conseguir, hazlo tú y deja de esperar que la vida te lo sirva en charola de plata. Una amistad va a necesitar de ti más de lo que crees, y ahí se verá de qué estás hecho”.

Piscis

Debe ser precavido en temas del amor, porque podría estar dando más de lo que debería.

“Cuídate bien a quien le aflojas, porque podrías terminar enamorándote de la persona equivocada y confundiendo el gusto con el amor verdadero. No todo lo que te acelera el corazón es amor, a veces solo es pura hormona desbordada”.