Este será el mejor día de la semana del 18 al 23 de agosto 2025, según Mhoni Vidente, para cada signo zodiacal

La semana del 18 al 23 de agosto de 2025 se presenta como un periodo clave para cerrar ciclos, impulsar nuevos proyectos y cultivar la suerte según las cartas y visiones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente.

Desde energías laborales favorables hasta oportunidades económicas y amores que pueden volver o tocar la puerta, las predicciones acercan un mensaje de empoderamiento para todos los doce signos del zodiaco.

Signos que contarán con suerte | Foto: 123rf

Los cambios harán parte de esta semana, tanto en tono positivo como de cuidado, pues así como pueden llegar oportunidades beneficiosas, también se pueden ver obstáculos en la vida de cada una de las personas que se rigen por su casa astral.

Días de la suerte para cada signo del zodiaco, según Mhoni Vidente

De acuerdo con las fuentes que relatan predicciones semanales de Mhoni Vidente, los “mejores días” o días mágicos para cada signo son:

Aries – martes : la energía laboral fluye mejor y la suerte se manifiesta, siendo un día propicio para avanzar o para tocar puertas en otros lugares.

– : la energía laboral fluye mejor y la suerte se manifiesta, siendo un día propicio para avanzar o para tocar puertas en otros lugares. Tauro – martes : siguiendo la pauta de reinventarse y notar un fuerte impulso, ese día se puede aprovechar para iniciar nuevos proyectos.

– : siguiendo la pauta de reinventarse y notar un fuerte impulso, ese día se puede aprovechar para iniciar nuevos proyectos. Géminis – jueves : aunque algunas fuentes sugieren lunes, la coincidencia más fuerte es jueves por instancias de cambio y nuevas oportunidades económicas y amorosas.

– : aunque algunas fuentes sugieren lunes, la coincidencia más fuerte es jueves por instancias de cambio y nuevas oportunidades económicas y amorosas. Cáncer – jueves: claridad y armonía en relaciones, junto con buena intuición para decisiones, marcan ese día como óptimo.

Hombre haciendo marcas en un calendario. | Foto: Getty Images

Leo – miércoles : aunque algunas fuentes indican lunes, el miércoles acompaña el cierre de ciclos y el brillo personal justo antes de fin de semana.

– : aunque algunas fuentes indican lunes, el miércoles acompaña el cierre de ciclos y el brillo personal justo antes de fin de semana. Virgo – viernes : muy alineado con su impulso de proyectos, crecimiento profesional y energía positiva, por lo que se debe aprovechar.

– : muy alineado con su impulso de proyectos, crecimiento profesional y energía positiva, por lo que se debe aprovechar. Libra – martes : emprenda con determinación y suerte para trámites, inversiones y cambios logísticos en su vida.

– : emprenda con determinación y suerte para trámites, inversiones y cambios logísticos en su vida. Escorpio – jueves: claridad mental, avance y nuevas oportunidades laborales se intensifican ese día.

Sagitario – viernes : energía para crecer, reconocer avances económicos y amorosos, finalizando la semana con fuerza.

– : energía para crecer, reconocer avances económicos y amorosos, finalizando la semana con fuerza. Capricornio – martes : estabilidad, cambios positivos y un aire de reinicio se sienten intensamente en ese día.

– : estabilidad, cambios positivos y un aire de reinicio se sienten intensamente en ese día. Acuario – miércoles : se dan cambios positivos, decisiones importantes y crecimiento personal. Esto fluye mejor el día miércoles.

– : se dan cambios positivos, decisiones importantes y crecimiento personal. Esto fluye mejor el día miércoles. Piscis – lunes: un buen arranque de semana para enfocarse, dejar atrás el pasado y construir desde el inicio.