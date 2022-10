Este sería el hombre con el que estaría saliendo Ana María Orozco

Por estos días, la recordada protagonista de Yo soy Betty, la fea, Ana María Orozco, vuelve a las pantallas con la nueva serie de Amazon Prime Cochina envidia. En esta, la actriz trabaja junto a Carolina Cuervo, Cecilia ‘Chichila’ Navia, Yeimy Paola Vargas, Santiago Alarcón, Víctor Mallarino y Jacques Toukhmanian.

En medio del lanzamiento, la vida personal de la actriz ha vuelto a ser noticia. Cabe destacar que se encontraba soltera después de haber terminado su último matrimonio. No obstante, fue vista con una nueva persona con la que podría estar construyendo una nueva relación sentimental, ¿de quién se trata?

El programa de entretenimiento de La Red del Canal Caracol captó a Orozco compartiendo con un hombre en un evento en la ciudad de Bogotá. El personaje que la acompañaba es el también actor Salvador del Solar, quien también fue el ministro de cultura de Perú.

No obstante, puede tratarse de una amistad, pues aunque se les vio bastante juntos, en ningún momento pasó algo romántico. Por lo pronto, lo único que se podría llegar a confirmar es que son muy buenos amigos. Cabe destacar que esta relación es de hace un buen tiempo y se espera que uno de los dos o ambos aclaren la situación.

La actriz de ‘Betty, la fea’ que lleva más de 10 años de abstinencia sexual

Esta es la historia de la actriz Marcela Posada, quien interpretó a Sandra ‘La Jirafa’, una de las integrantes del famoso “cuartel de las feas” de la telenovela Yo soy Betty, la fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Hace un tiempo la famosa decidió abrir su corazón para hablar sobre su vida amorosa y reveló que desde hace más de diez años decidió estar sola como muestra de amor propio. Esta confesión la hizo en medio de una entrevista para el programa de entretenimiento La Movida, de RCN.

En este espacio televisivo, Posada manifestó que pese a estar sola durante tanto tiempo no estaba interesada en amores pasajeros y menos en citas. “Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero”, aseguró.

“Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, agregó la famosa.

Se destaca también que Posada tuvo un romance con Fernando Gaitán. Al parecer, la actriz no tuvo muy buenas experiencias en el amor y esto quedó en evidencia durante un Instagram Live que compartió con el actor Jorge Enrique Abello y algunas de sus compañeras del “cuartel de las feas” como Estefanía Gómez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña y Luces Velásquez.

En este espacio, Marcela Posada sorprendió a más de uno al hablar de la relación sentimental que tuvo con Fernando Gaitán, el director de Yo soy Betty, la fea, que falleció en enero de 2019. La actriz se refirió a él como su “traga eterna” pese a que su romance duró apenas ocho meses al inicio de la novela.

“Lo que pasa es que yo soy una bola y él era de trasnochar, tenía ‘El Sitio’ (un bar reconocido que funcionó en Bogotá). A él le gustaba tomar, le gustaba trasnochar y yo soy una bola, entonces eso no prosperó”, concluyó la actriz.