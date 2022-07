Esteman le propuso matrimonio a su novio, Jorge Caballero, ¿quién es él?

El cantante colombiano Esteman manifestó por redes sociales que está que no se cambia por nadie, luego de que le propusiera matrimonio a su pareja, Jorge Caballero, en tierras europeas. El actor mexicano a cambio le devolvió un rotundo sí.

La propuesta de matrimonio se llevó a cabo cuando disfrutaban de un pícnic en París frente al río Sena. De repente, el artista empezó a interpretar una canción compuesta exclusivamente para ese momento trascendental en la vida de la pareja.

“En París, le pedí a mi novio que se casara conmigo. Les comparto este momento que, aunque moría de los nervios y a duras penas podía cantar de la emoción, fue muy especial para nosotros”, señaló Esteman por medio de sus redes sociales.

Por su parte, luego del romántico momento, el novio de Esteman, Jorge Caballero, manifestó mediante su cuenta de Instagram lo emocionado que se encontraba por lo que había acabado de suceder.

“Futuros Sr. De Caballero & Sr. De Mateus ¡Te amo! Soy el más feliz”, señaló Caballero a sus seguidores.

De inmediato, miles de fans del cantante nominado en 2016 a los premios Grammy empezaron reaccionar al romántico momento de la pareja, deseándoles lo mejor en la nueva etapa que iniciarán en sus vidas.

“¡Me emocioné un montón! Felecidadeeeeees (no estoy llorando, no estoy llorando)”, comentó una de las seguidoras del intérprete de No te metas a mi Facebook, quien se sintió conmovida al ver el video de la pareja en redes sociales.

Para los fans que quedaron con el deseo de escuchar completa la canción que Esteman le compuso a su novio Jorge Caballero, el artista anunció que a partir de hoy 27 de julio estará disponible en todas las plataformas musicales con el nombre de Un día en París.

Dijo que sí! 💍❤️❤️❤️❤️

y le escribí una canción para pedirle matrimonio. quieren escucharla???? pic.twitter.com/44iItJsCuX — Esteman (@estemanmusic) July 25, 2022

Cabe recordar que en el año 2018 el reconocido cantante tomó la decisión de hacer pública su orientación sexual. Ya en el año 2019 presentó ante sus seguidores redes sociales a su pareja Jorge Caballero, con quien contraerá matrimonio.

En la actualidad, Esteman es uno de los artistas colombianos considerado como un abanderado en la representación de la comunidad LGBTIQ+ en la escena musical.

¿Quién es Jorge Caballero?

El futuro esposo de Esteman es Jorge Caballero, un actor nacido en México el 14 de abril del año 1991. Es conocido en la industria por el papel que interpreta en la serie de la plataforma Netflix El Club de Netflix, es considerado uno de los actores más importantes de México en la actualidad.

También ha participado en obras de teatro como El chico de la última fila, la cual se realizó en el año 2015 y está basada en el libro homónimo de Juan Mayorga.

El artista colombiano en los últimos días ha anunciado la segunda fecha del show que presentará en Bogotá. La primera fue confirmada para el 9 de septiembre, sin embargo, debido al éxito en ventas, se tomó la decisión de abrir una segunda para el próximo 9 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Esteban Mateus Williamson, cuyo nombre artístico es Esteman, es un reconocido cantante y compositor colombiano de música pop famoso por interpretar canciones como No te metas a mi Facebook, Fuimos amor y Caótica belleza.