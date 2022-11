Esto fue lo que hizo Pautips después de la estafada que le pegaron en el concierto de Bad Bunny

En estos días todos hablan de las presentaciones de Bad Bunny en Colombia. Algunos estaban haciendo hasta lo imposible por conseguir una boleta, ya que el cantante boricua ha cautivado en las redes sociales con los diferentes videos que se han difundido de sus eventos.

El intérprete de Tití me preguntó ha causado furor en el país. Varios influenciadores también querían hacer presencia tanto en Medellín como en Bogotá. Una de ellas es Pautips, quien vivió una mala experiencia al intentar adquirir una entrada.

La creadora de contenido le contó a sus más de 8 millones de seguidores que había comprado un “palco en reventa en 15 millones en Medellín y la persona que vendió me dijo que este palco no existe”.

Luego de dar esta noticia, la influencer reapareció en sus historias de Instagram para contar qué había pasado. “Sí voy a ir al concierto de Bad Bunny, la persona que me vendió el palco al fin me resolvió, asumió la pérdida, me devolvió mi platica y conseguimos otro palco”.

Pautips además le contó a sus seguidores que encontró muchas páginas de reventa pero que no se confiaran porque les podía pasar lo mismo que a ella y luego agregó que no tenía la “pinta” aún para asistir al concierto ya que estaba un poco baja de ánimo.

Finalmente la mujer compartió lo vivido en el concierto del puertorriqueño y dio a conocer que estuvo muy cerca de él, tanto así que escribió en un video: “Así como cuando Bad Bunny te canta de frente en Medellín. No hay mal que por bien no venga”.

Greeicy Rendón y Lina Tejeiro no solo asistieron juntas al concierto de Bad Bunny, también se retaron cuando acabó; ¿qué pasó?

Lina Tejeiro, quien continúa dando de qué hablar por el fin de su relación con Juan Duque, y Greeicy Rendón, una de las artistas de música urbana más queridas por los colombianos, se encontraron en Medellín para disfrutar del espectáculo que brindó el puertorriqueño. Durante toda la noche e incluso la mañana del sábado, 19 de noviembre, compartieron en sus redes sociales lo bien que la pasaron.

En uno de los videos compartidos en la historias de Instagram, se ve a Greeicy cantando a grito herido con Lina el éxito musical Me fui de vacaciones, aunque en el encuadre se atravesó una amiga de las famosas, en búsqueda de un beso de tres.

La grabación da cuenta de que, debido a que ni Greeicy Rendón ni Lina Tejeiro le siguieron la corriente en la idea del beso, la mujer continúa cantando para luego salir de cámara.

Las risas entre la cantante y la actriz, que siempre han hecho gala de su amistad aunque no se vean tan seguido, duraron hasta este sábado. Ambas se retaron a no desmaquillarse una vez terminada la presentación del “conejo malo” para mostrarles a sus seguidores cómo amanecían.

Ya en su casa, hace unas horas, Greeicy compartió con sus fanáticos cómo le fue durmiendo sin retirarse el maquillaje. El resultado fue mejor de lo que esperaba: “Esto me da vergüenza, porque nunca me acuesto así, pero demuestra que tengo un buen maquillaje”. Para dar evidencia de lo que dijo, la cantante enfocó sus ojos. “Miren mis líneas, están intactas”, agregó.

Lina Tejeiro, quien se quedó en la casa de la caleña y lució con menos maquillaje, comentó: “Miren, todas maquilladas todavía”.

El puertorriqueño buscará deleitar con su talento en su última presentación en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá con canciones como Ojitos lindos y Titi me preguntó. Habrá que ver cuáles personalidades de la farándula nacional acuden a su presentación.