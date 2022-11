Esto fue lo que le pidió la actriz Andrea Guzmán a los jugadores del mundial ¿Estuvo bien?

La famosa telenovela Pedro el escamoso es una de las producciones más queridas de los colombianos. Pese a que fue emitida por primera vez hace 20 años, su retransmisión en tiempos de pandemia, que abrió espacio para la reaparición de antiguas producciones, dio también paso a que muchos de sus personajes principales y, por supuesto, los actores que los representaron volvieran a ser tendencia.

Uno de los casos es el de la actriz Andrea Guzmán, quien le dio vida al personaje de Yadira Pacheco, hija de Nidia Estela Pataquiva y Luis Pacheco, y hermana de Mayerli, una de las enamoradas de Pedro Coral.

Desde su participación en la novela, la actriz logró tener un gran reconocimiento y estuvo en producciones como Te busco, La Gloria de Lucho y Las muñecas de la mafia. Su talento cautivó a los curiosos, quienes destacaron su trabajo al momento de personificar distintos papeles en títulos de todo tipo.

Ahora, nuevamente su nombre suena en relación con lo que está ocurriendo con los Derechos Humanos en Qatar, tema que ha hecho que varios artistas colombianos sean nombrados, como es el caso de Shakira y J Balvin, quienes rechazaron presentarse en la inauguración del Mundial.

Andrea Guzmán le hizo una petición a los jugadores que estarán representando a sus países en el evento deportivo y envió un mensaje de reflexión a través de su cuenta de Twitter sobre este controversial tema. “Yo todavía tengo la esperanza de que todos los jugadores del mundial se paren en la mitad de la cancha, se besen entre ellos, se vistan de mujeres y no jueguen fútbol”, escribió.

Y también añadió: “A ver si así mandan el mensaje correcto a la humanidad”.

Yo todavía tengo la esperanza de que todos los jugadores del mundial, se paren en la mitad de la cancha , se besen entre ellos, se vistan de mujeres y no jueguen fútbol. A ver si así mandan el mensaje correcto a la humanidad. — Andrea Guzmán (@Andreaguzpa) November 19, 2022

Este trino generó todo tipo de respuestas entre los seguidores de la artista y aquellos que están al tanto de lo que sucede en el Mundial de Qatar 2022. “Perdón, pero tampoco es obligación de las personas que no comulgamos con la ideología degenerada aceptar su show. Cada quien es libre de hacer con su vida íntima lo que quiera, pero también está que si exigen respeto deben respetar”, indicó un usuario de la red social, quien además añadió una imagen.

Perdón pero tampoco es obligación d las personas q no comulgamos con la ideología degenerada en aceptar su show cada quien es libre d hacer con su vida intima lo q quieran pero también está q si exigen respeto deben respetar pic.twitter.com/XQ3SOFoZN9 — hugo ortiz (@manson6776) November 19, 2022

Otro de los comentarios que recibió la actriz fue: “Estás muy loca. Usted por qué no respeta las leyes de un país y las leyes de Dios. Entonces a ti te gustaría que alguien fuera a visitarte a tu casa y se pusiera a mandar. Respeta... si no respetas a Dios no respetas a nadie”.

Andrea Guzmán decidió responder a algunas personas que respondieron a su tuit diciendo: “Muchos con el cuento de que cada quien hace lo que quiere en la sala de su casa. Se llama DERECHOS HUMANOS para los que no han entendido nada. Pero pónganles fútbol, que lo demás no importa”.

Muchos con el cuento de que cada quien hace lo que quiere en la sala de su casa. Se llama DERECHOS HUMANOS para los que no han entendido nada.

Pero pónganles fútbol, que lo demás no importa. — Andrea Guzmán (@Andreaguzpa) November 19, 2022

La curiosa forma en que Andrea Guzmán descubrió su cáncer

La mujer relató en una entrevista para un canal local el momento tan “difícil e impactante” que vivió, desde que se percató de una masita que comenzó a nacer en su cuello hasta cuando le confirmaron la enfermedad.

“Durante las grabaciones me encontraron un nódulo. Realmente, yo ya lo tenía, pero un día viendo una escena, me vi una bola en el cuello, que se veía súper fea”, confesó la actriz. “Volví donde el médico y le dije: ‘Doctor, esta bola se me ve fea y yo soy actriz, necesito que me la quite’”, señaló en el programa Día a Día de Caracol TV.

La colombiana agregó que, de inmediato, los doctores procedieron a realizarle una biopsia y luego de una semana recibió los desalentadores resultados: “tenía células cancerígenas”. Por este motivo, el médico que la atendía le avisó que tenían que operarla lo más pronto posible.

Esto, por supuesto, la llenó de mucho miedo e incertidumbre, en especial porque “no sabía cómo pedir permiso en Pedro El Escamoso” y no quería que la sacaran del elenco, debido al avance de su diagnóstico.

Pero luego la actriz colombiana pudo llevar a cabo su cirugía y mientras tanto en el set de grabación se cuadró un plan extra para las escenas de su personaje Yadira Pacheco.