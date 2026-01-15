Gente

Estos son los números que le harían ganar mucho dinero el 16 de enero, según Walter Mercado

Estas son las cifras con las que se podría convertir en ganador de millonario premio.

Laura Camila Másmela Bernal

16 de enero de 2026, 1:51 a. m.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en el mundo del horóscopo y las energías del universo. Aunque falleció en el año 2019, sus familiares comparten diariamente la información que dejó en sus escritos con el fin de mantener actualizados a los millones de seguidores que acumula a nivel internacional.

Para el viernes, 16 de enero, su sobrina reveló consejos, recomendaciones y los números de la suerte para llevarse el premio mayor en juegos de azar como chanes y loterías.

Walter Mercado.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La creatividad se convierte en una herramienta poderosa para resolver asuntos financieros. El respaldo familiar será importante.

Números de la suerte: 15, 9, 26.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Llegan recompensas y avances que benefician tanto al entorno laboral como al familiar. Es fundamental evitar excesos y cuidar la salud.

Números de la suerte: 6, 29, 35.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un día propicio para invertir en proyectos propios y en el bienestar personal, siempre guiados por el buen criterio.

Números de la suerte: 4, 7, 38.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Conectar con actividades recreativas abre nuevas puertas emocionales y personales, favoreciendo también la buena fortuna.

Números de la suerte: 5, 14, 23.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Revisar metas y redefinir objetivos permitirá construir un futuro más sólido y alineado con los verdaderos deseos.

Números de la suerte: 12, 30, 7.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Abandonar hábitos que ya no aportan bienestar facilita el progreso y renueva la energía física y emocional.

Números de la suerte: 11, 47, 8.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El apoyo de amistades cercanas y el intercambio de ideas fortalecen la toma de decisiones.

Números de la suerte: 15, 8, 33.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escuchar opiniones externas puede resultar útil, siempre que no se convierta en una carga emocional.

Números de la suerte: 34, 10, 8.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Nuevas experiencias y oportunidades profesionales se presentan en el horizonte.

Números de la suerte: 17, 42, 50.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El foco se centra en el hogar y la familia. Conversaciones sinceras permiten aclarar dudas y fortalecer vínculos, aportando tranquilidad y estabilidad.

Números de la suerte: 40, 3, 12.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El amor y el apoyo de personas cercanas impulsan decisiones importantes en el plano sentimental y financiero.

Números de la suerte: 6, 30, 22.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La curiosidad abre puertas a nuevas relaciones y aprendizajes. La observación y la paciencia serán claves para evitar conflictos y aprovechar oportunidades.

Números de la suerte: 7, 50, 2.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

