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Estos son los números que le harían ganar mucho dinero el 16 de marzo, según Walter Mercado

Estas son las cifras con las que se podría convertir en ganador de millonario premio.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

15 de marzo de 2026, 1:58 p. m.
Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en el mundo del horóscopo y las energías del universo. Aunque falleció en el año 2019, sus familiares comparten diariamente la información que dejó en sus escritos con el fin de mantener actualizados a los millones de seguidores que acumula a nivel internacional.

Para el lunes, 16 de marzo, su sobrina reveló consejos, recomendaciones y los números de la suerte para llevarse el premio mayor en juegos de azar como chanes y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este signo podría sentirse más sensible frente a su pareja o a personas cercanas, buscando estabilidad y compromiso emocional.

Números de la suerte: 20, 44, 16.

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es un momento propicio para alejarse de ambientes negativos y concentrarse en aquello que aporte tranquilidad. El cuidado de la salud física y mental se convierte en una prioridad.

Números de la suerte: 2, 31, 48.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Podría surgir una conversación inesperada que despierte recuerdos o sentimientos del pasado. La apertura emocional marcará el ritmo de la jornada.

Números de la suerte: 9, 40, 44.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La jornada favorece los encuentros con seres queridos y la reconciliación tras posibles malentendidos.

Números de la suerte: 10, 45, 28.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El día lo invita a organizar asuntos pendientes, especialmente aquellos relacionados con temas legales o financieros. La claridad mental permitirá tomar decisiones con calma.

Números de la suerte: 2, 48, 11.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los asuntos económicos y legales comienzan a tomar un rumbo favorable para Virgo. Mantener una actitud optimista será clave para cerrar etapas importantes.

Números de la suerte: 7, 59, 36.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.
Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será un momento ideal para cuidar la imagen personal, reforzar la autoestima y dedicar tiempo a actividades que generen bienestar.

Números de la suerte: 29, 47, 41.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada favorece el crecimiento espiritual y la búsqueda de paz interior. Escuchar la voz interna será fundamental para resolver asuntos delicados.

Números de la suerte: 50, 47, 31.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Compartir con personas que realmente valoran la compañía de Sagitario permitirá fortalecer lazos y disfrutar de momentos agradables. Números de la suerte: 9, 47, 55.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía astral favorece el trabajo en equipo y la cooperación dentro del entorno profesional. La disciplina característica de este signo seguirá siendo su mayor fortaleza.

Números de la suerte: 11, 43, 22.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La jornada invita a romper con la rutina y explorar nuevas experiencias. Acuario podría sentir el deseo de viajar, conectar con la naturaleza o planear proyectos que amplíen sus horizontes.

Números de la suerte: 7, 39, 11.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La energía lunar favorece la espiritualidad y la reflexión sobre las bendiciones recibidas a lo largo del camino.

Números de la suerte: 12, 44, 39.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.