Estos son los planes que tiene Aida Victoria Merlano para el 2023

La influenciadora aseguró que, a diferencia de otros años, este no será tan productivo.

Aida Victoria Merlano es una reconocida influenciadora; recientemente, la creadora de contenido habló por medio de sus historias en Instagram de cuáles son sus planes para el nuevo año y aseguró que, a diferencia de otros años, este 2022 no será tan productivo.

El 2022 estuvo cargado de tensiones para Aida: estuvo expuesta a comentarios políticos, a conflictos legales, a escándalos y polémicas. Tanto así que casi va a prisión y, para rematar, tuvo complicaciones en su área sentimental.

Pese a su realidad, las historias compartidas por medio de su cuenta personal de Instagram están cargadas de humor; además, aunque Aida aseguró que se trazaría unas metas para cumplir al fin de año, enfatizó en que lo más probable era que no hubiese cumplido nada, defraudándose a ella misma y de paso a sus seguidores.

“Voy a hacer una lista de propósitos y metas perfectamente organizada, trazando una hoja de ruta para este 2023. Y al final, cuando el año termine, no habré cumplido con ni mi***a”.

La influencer aprovechó para ponerse en el papel de las amigas a las que sus parejas les han sido infieles y lanzó el siguiente comentario: “Este año yo he perdonado más que Jesucristo. Es que la cachera que me he mamado, yo debería recapacitar. Pero bueno, recapacitaré el otro año porque se viene acercando el Merry Christmas y yo quiero mi regalito”.

En medio del video, se esperaba que Aida hablara de sus metas personales y resultó siendo un mensaje cargado de humor. Es por esto que la influenciadora se puso del lado de las personas que suelen endeudarse en diciembre y mencionó la manera en la que ella manejaría la situación.

“El año acabándose y las deudas acabándome a mí. Yo no he pagado ni los servicios, ni el arriendo, ni nada. Pero bueno, eso puede esperar, pero ¿y el estreno?”.

¿Ruptura amorosa?

En los últimos meses, sin duda, una de las relaciones sentimentales más comentadas en las redes sociales era la que sostenían los influenciadores Aida Victoria Merlano y el joven antioqueño Westcol, quien al parecer no se tomó en serio el noviazgo con la barranquillera, a quien ella llamó “mocoso”.

A través de un video en sus historias en Instagram, bastante molesta, Merlano se pronunció al enterarse de que en una transmisión en vivo, Westcol dijera que ellos no eran novios, sino que solo estaban conociéndose.

Con esto, muchos dicen que la joven influenciadora habría confirmado la ruptura amorosa con el joven influenciador antioqueño y se despachó contra este.

“Este mocoso dijo en un streaming que nosotros no somos novios, sino que solo nos estamos conociendo. ¿Qué les pasa a estos muchachitos de estas edades? Ya yo te conozco el huev*. Ahora, a ti te comen por debajo de cuerda un año y entonces, ¿nos estamos conociendo?”, dijo Merlano en un video.

Agregó la barranquillera de 23 años: “Mira, mocoso, tú dime como quieras, pero yo sé que tengo derecho a exigir, porque yo sé lo que estoy dando”.

Vale recordar que el pasado 6 de noviembre, la influencer colombiana sorprendió a sus seguidores con una romántica publicación de un reel en su cuenta oficial de Instagram. Merlano mostró en el video el regalo que le dio a Westcol y el mensaje de amor con el que iba acompañado.

“No recuerdo la última vez que estaba tan feliz y nerviosa al tiempo. Westcol, gracias por hacer mis días más felices”, escribió Aida en aquel entonces.

En la publicación, Merlano señaló que en la vida de Westcol estaban pasando momentos muy bonitos y no quería que pasaran desapercibidas. Por ello, la influenciadora le obsequió un cuadro en el que se observó un retrato de Westcol con el número de seguidores que había logrado en redes sociales.