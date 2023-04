“Estoy harta”, Lido Pimienta anuncia que no hará más giras luego de maltrato que sufrió por parte de Air Canadá

Volar desde y hacia Colombia se ha convertido en un calvario para cualquier viajero dadas las actuales restricciones de las aerolíneas y algunos comportamientos por parte de los empleados que rayan entre la xenofobia, el racismo y el clasismo, que se dan en situaciones tan penosas como la que le sucedió a la cantante Lido Pimienta, al momento de hacer el ‘check-in’ para abordar un avión hacia Toronto, donde está radicada.

A través de su perfil oficial de Twitter, la barranquillera empezó contando que una de las razones por las cuales ya no quiere hacer giras y se quiere retirar de la industria musical es el hecho de tener que soportar la discriminación que ha vivido en los aeropuertos y con las aerolíneas, pues han sido muchos los episodios en los que presuntamente se le han violado sus derechos y se ha vulnerado su humanidad.

Lido Pimienta, invitada especial del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2023. - Foto: Cortesía FICCI

“Cuántas veces más tendré que enfrentarme a ser discriminada por empleados y empleadas de estas aerolíneas a las cuales una pues hasta les confía su vida cada vez que toma un avión… Cada que tengo una experiencia fea. Sea la gente de .@Avianca ignorando cuando alguien me pega, @Aeromexico negarme el uso al baño (pero no a las pasajeras blancas que iban a mi lado) o como hoy @AirCanada en el aeropuerto @BOG_ELDORADO en el vuelo AC95″, trinó la también crítica de arte.

A partir de ese momento Lido empieza a explicar paso a paso qué sucedió en la terminal aérea de la capital colombiana, específicamente en la fila del check-in, donde hicieron pasar al hombre que estaba detrás de ella en la fila de primero a la sección de clase ejecutiva porque creyeron que ella iba en clase general, todo porque el empleado no la vio vestida como una persona para dicha sección.

“Le quité el cupo a alguien en Zona General para que me atendieran de carreras, y disculpándose por la indiscreción del otro. Yo en voz alta dije, ‘esto lo voy a reportar’ y dos empleadas me dijeron ‘¿que pasó? ¿En qué le podemos servir?’. Les conté lo qué pasó: según su empleado, al no ser yo hombre blanco o no vestirme ‘de clase alta’, pues no tengo ‘pinta de business’ no hay la menor posibilidad que yo pueda estar en esta zona. Los dos hombres que pasaron antes que yo (habiendo llegado yo antes) eran hombres blancos, vestidos de marca y ¿statu quo?... El trabajador que me discriminó me ignoró de palabra, solo me miraba y me hacía sentir como si yo fuese un ser despreciable”, relató la cantante.

Foto: Instagram @lidopimienta. - Foto: Foto: Instagram @lidopimienta.

A partir de ese momento Lido cuenta que las personas que pasaron antes que ella se burlaban de las auxiliares por su acento a la hora de hablar inglés, pero que ellos mismos no eran capaces de pronunciar nombres en español como Santa Marta o Cartagena. Luego dejó volar su indignación y dejó claro que está cansada de ser tratada como persona de “tercera clase” y que sabe que no importa que tenga títulos académicos o sea una embajadora cultural del país, la discriminación siempre está latente.

“No hay cosa más de peor gusto que el clasismo. El racismo y la xenofobia. Eso sí da asco. Tratarme como una porquería por ser sencilla en mi vestir de diario o por no ser alta, delgada o blanca o de apariencia ‘ejecutiva’, es de lo más mañé y de mal gusto qué hay… Me duele mi corazón, me hace sentir mal por mis hijos. Me hace sentir mal por mi comunidad. Me da rabia y siento impotencia, pues esto es más grande que yo”, agrega Lido Pimienta en su hilo.

La barranquillera también añade una foto de su outfit viajero, por el que fue discriminada en El Dorado de Bogotá por personal de la aerolínea Air Canadá, que consta de una falda negra con estrellas blancas, una chaqueta deportiva negra y una pañoleta crema estampada. Finalmente, Lido deja muy claro qué seguirá para ella en su futuro cercano, anunciando su retiro oficial de la música como artista solista.

Foto: Twitter @LidoPimienta. - Foto: Foto: Twitter @LidoPimienta.

“Un último disco y ya. No más giras. Creo que igual soy más feliz usando mis talentos para otras personas y artistas que sí son relevantes. Me gusta el detrás de escena, estoy segura ahí. Merezco ser feliz y vivir en paz. Ya no quiero sentir esto tan feo”, declara la cantante. Por el momento la aerolínea no se ha pronunciado ante la denuncia pública por discriminación de Lido Pimienta.