Ex de Aida Victoria Merlano le dio inesperado regalo a Yina Calderón y subió video para presumirlo

Juan David Tejada sigue como foco de reacciones tras sus apariciones en compañía de la empresaria de fajas.

9 de enero de 2026, 4:34 p. m.
Yina Calderón volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras protagonizar una serie de noticias, especialmente luego de su regreso de República Dominicana, país en el que participó en un reality. Una vez en Colombia, la influenciadora reactivó con fuerza sus redes sociales y generó múltiples reacciones a través de Instagram, donde habló sin filtros sobre distintos asuntos personales y mediáticos.

Sin embargo, lo que más despertó la curiosidad de sus seguidores fueron algunos detalles de sus celebraciones de fin de año, el reencuentro con Asaf y una publicación inesperada que decidió compartir en sus perfiles oficiales, la cual no pasó desapercibida y dio pie a todo tipo de comentarios.

De acuerdo con lo que se pudo observar, Yina Calderón agitó las plataformas digitales tras subir un llamativo post a su cuenta de Instagram, en el que aparece acompañada por Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano. En el contenido, ambos se dejan ver en un video grabado en modo selfie mientras disfrutan de una piscina junto a otras personas.

Lo que más llamó la atención fue la cercanía entre ambos, ya que la exparticipante de La casa de los famosos aparece rodeando el cuello del llamado ‘agropecuario’, entre risas y gestos de complicidad. Aunque no se brindaron explicaciones sobre el encuentro, en redes comenzaron a circular especulaciones sobre si se trataría de un posible romance o simplemente una movida estratégica para generar impacto en plataformas.

No obstante, lo que despertó reacciones en redes sociales fue un inesperado post que realizó la influencer, precisamente después de que Juan David Tejada le diera un particular regalo.

Regalo del ex de Aida Victoria Merlano a Yina Calderón

Además de compartir varios días juntos, Yina Calderón dejó sin palabras a algunos curiosos tras mostrar un regalo que le dio el empresario. La exprotagonista confirmó que el hombre le obsequió una figura de acción de Frezzer, recordado villano de Dragon Ball, el cual tiene rasgos característicos dentro del mundo del manga y el anime.

El muñeco era plateado con partes de color morado, además de detalles finos en los rasgos de la cara, el pecho y los brazos. El tamaño de la figura era bastante grande, por lo que ella no dudó en emocionarse por la afición que siente por la serie.

Los comentarios abundaron, cuestionando dicho gesto que habría tenido el hombre con la empresaria de fajas.

“Qué cringe me dan”; “Qué hay detrás de esto”; “Siempre termino viendo cosas de estos dos”; “Todo lo que veo de estos personajes, es en contra de mi voluntad”; “El man se ve como arrepentido de aceptar hacer contenido”; “Amigo, si eres obligado a aparecer en este video parpadea dos veces”; “Hacen una bonita pareja, físicamente son iguales”, “Qué random esos regalos”, entre otros comentarios.

