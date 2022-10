Exnovia de Camilo se cansó de que le pregunten por él: “Llegaron a mi Instagram por el chisme”

El éxito del cantante Camilo Echeverry en los escenarios y la bonita familia que ha creado con su esposa Evaluna y su hija Índigo ha llevado a muchos internautas a indagar sobre el pasado del artista, que logró surgir luego de ganar un programa infantil dedicado al canto.

Entre los muchos datos que se han encontrado sobre el cantante en internet, resalta la relación que sostuvo con su exnovia Gabriela Andrade, a la que muchos decidieron seguir en sus redes sociales esperando encontrar más historias sobre el intérprete de ‘Vida de rico’.

En este sentido, la mujer decidió publicar un video para pedirles a quienes lleguen a sus redes sociales que no le pregunten más por el cantante y que disfruten el contenido que ella publica a diario.

“Todos sabemos por la razón que ustedes llegaron aquí a mi Instagram y es por el chisme. Llegaron a mi Instagram porque soy a la exnovia de Camilo”, fueron las primeras palabras dichas por Andrade en sus historias.

La ex de Camilo continuó y aseguró que muchos de sus seguidores aprovecharon esos espacios en redes sociales no solo para buscar algo relacionado con el artista, sino para insultarla y ofenderla, algo que rechazó, pero que no le dio mayor trascendencia.

“Está buenísimo, está chévere; llegaron, me chismearon, me criticaron, me apoyaron, me insultaron, me felicitaron, de todo, lo acepto, lo recibo, lo respeto. Es tiempo de parar esto”, agregó la influenciadora que ya es mamá de dos pequeñas niñas.

En su video, Gabriela Andrade aclaró que a Camilo solo la une un pasado y que ya ambos tienen una vida hecha; también pidió respeto y reiteró a sus seguidores que en sus perfiles no van a encontrar una “historia de amor o de desamor” con el artista, por lo que les pidió, que si ese es el motivo de su ‘follow’, la dejen de seguir.

“Todos se dieron cuenta de que yo tengo mi vida, él tiene su vida; está buenísimo, todo el mundo tiene un pasado, todo el mundo tiene una historia. Quiero invitarlos a que si están aquí todavía por ese motivo, creo que es el momento de irse, hoy en día no hay nada de eso, nada”, explicó Andrade

“Los invito a que si se quedan, se queden por mí, por lo que yo soy, por lo que yo muestro. Yo sé qué siempre hay gente que te quiere desear el mal, que está ahí para joderte, coloquialmente. En la cajita de preguntas todavía hay mucha gente preguntándome por Camilo, es momento de pasar la página. Si están aquí esperando que yo les cuente una historia de amor o de desamor, olvídenlo. Lo que les digo, cada uno tiene su vida, su familia”, concluyó la ex del artista.

Foto de Evaluna a Camilo, calentó las redes

La pareja conformada por Camilo Echeverry y Evaluna es una de las más mediáticas en el mundo del espectáculo y desde que nació su hijo Índigo, el interés por la vida privada de ellos es todavía mayor.

Precisamente una de las últimas publicaciones de Evaluna ha sido una de las más comentadas, debido a que dejó ver a su esposo como Dios lo trajo al mundo. Aunque la imagen no se encuentra a primera vista en su perfil oficial de Instagram, solo hay que seguir viendo la galería de fotos de dicho posteo para llegar a la codiciada imagen.

Allí se puede ver a Camilo tomando un baño en la ducha y obviamente sin ninguna prenda que logre tapar sus partes íntimas. Eso sí, lo único que lo ayuda es el vapor del agua caliente que sale de la ducha, el cual empañó los vidrios y ayudó a que su cuerpo desnudo no se viera de manera detallada.

La publicación cuenta con casi un millón de likes y sus seguidores solo escribían comentarios con carcajadas ante la sorpresa de la última foto.