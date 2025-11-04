Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ teme por su vida, culpó a su exmánager y lo acusó de maltratar a su mujer

A finales de octubre e inicios del mes de noviembre, la Toxcosteña, una de las finalistas de La casa de los famosos segunda temporada, se ubicó bajo la lupa debido al escándalo que tiene con su exmánager, Oswaldo García.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cíndy Ávila, nombre de pila de la cantante e influencer, publicó la captura de pantalla de un chat anónimo en donde se puede ver una amenaza.

La Toxicosteña responsabilizó en esta historia a su exmánager Oswaldo García y a su esposa, María Camila. “Te metiste con una familia que no te tenías que meter, prepárate”, escribió la persona anónima en el chat.

“Hago responsable a mi exmánager Oswaldo García y su mujer, María Camila, de cualquier cosa que nos ocurra a mi familia y a mí”, escribió la exparticipante en sus historias.

Toxicosteña, exparticipante de 'La casa de los famosos', expuso amenazas presuntamente de su exmánager. | Foto: Instagram: @la toxicostena_17

Todo este pleito nació desde que García calificó a la Toxicosteña como una persona “fracasada” y al referirse a hechos de la vida personal de ella relacionados con sus hijos.

A raíz de esto, empezó un cruce de acusaciones entre ellos y Cindy sacó a relucir que el hombre le debe un dinero. Además, reveló que durante el tiempo del reality, Oswaldo no la habría representado bien.

“Yo sí sé qué decirte: gracias a esta fracasada ganaste más de 30.000 seguidores en Instagram, te conoció un país y si le mataste el hambre a mis hijos, te pagué cada peso, aquí adjunto pruebas, haga lo que quiera”, fue lo que respondió la Toxicosteña en primera instancia.

Luego, arremetió en su contra por tratarla mal y meterse en su vida: “Fracasado tú que mantienes tu mujer a la que mueles a puño cada fin de semana. Cuántos años llevas en el medio y cuántos yo para ver quién es la fracasada, ladrón. La clase me vale mondá”.

Exmánager de la Toxicosteña se defendió y publicó historias en contra de la influencer

“¿Será que publico las notas de los hijos de la Toxicosteña pidiendo para comida, mientras la mamá se las da de Karol G versión pobre?, fue la primera historia que publicó Oswaldo acusándola de que no estaría respondiendo por sus hijos.

Además, se refirió a la relación que tiene ella con la polémica creadora de contenido Yina Calderón, con quien aparentemente tiene una excelente relación.

“O publico las notas de voz hablando de Yina Calderón y de las hermanas. No se las aguanta. Yina le presta plata para mantener la vida que ella quiere mostrar en redes, pero no las soporta, ni a Yina ni a las hermanas, tan bien que ellas se han portado con ella”, escribió.

Sin embargo, la historia que más llamó la atención fue una en la que Oswaldo mencionó que Cindy habría tenido relaciones con un posible productor de este reality. "O publico las notas del productor de La casa de los famosos con el que te comías de gratis".