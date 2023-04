Expresentador de ‘Sábados felices’ vuelve a dar un ‘show’ en Bogotá

Guillermo Orozco, conocido popularmente en el mundo del espectáculo como ‘Memo’ Orozco, se destacó durante varios años como uno de los principales presentadores de Caracol Televisión gracias a su sección infantil en Sábados Felices.

Pese a la fama que obtuvo, el argentino salió hace un tiempo del reconocido programa de humor y se alejó de la televisión colombiana. No obstante, reapareció este fin de semana en las redes sociales y compartió con todos sus seguidores el video de su más reciente ‘show’.

El comunicador, de igual manera, aprovechó las historias de Instagram para mostrar el especial momento que vivió el pasado 15 de abril frente a varias personas en el centro comercial Gran Plaza Bosa, ubicado en el sur de Bogotá.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las distintas plataformas digitales, se puede apreciar a Orozco bailando con varios niños algunas canciones infantiles, recordando así su pasó por la exitosa producción.

Adicionalmente, el experimentado humorista dejó ver en la pieza audiovisual que fue recibido con bastante cariño por parte de los espectadores que estuvieron durante esta presentación. Además, les agradeció por acompañarlo.

'Memo' Orozco recordó su paso por 'Sábados felices' con un show que armó en un centro comercial pic.twitter.com/919ahVAI6n — Ana (@PuraCensura) April 16, 2023

'Memo' Orozco vivió especial momento en Bogotá - Foto: foto: Instagram @memoorozcol

Cabe mencionar que el reconocido presentador confesó recientemente en una entrevista la dura situación económica que tuvo que afrontar luego de su salida de Sábados Felices.

Tras dejar el programa, ‘Memo’ no se quedó de brazos cruzados y montó un proyecto de venta de camisetas como emprendimiento. A su vez, y para no perder su esencia humorística, Orozco creó un podcast para el público infantil.

Si bien ambas fueron buenas ideas, el presentador señaló que este negocio no dio los resultados esperados y terminó quebrado. Asimismo, desmintió un mito acuñado en la cultura popular sobre la televisión, enfatizando que en ese medio no se gana tanto dinero como se cree.

El presentador montó negocio con su esposa durante la pandemia - Foto: Instagram: @memoorozcol

Orozco confirmó que estuvo quebrado - Foto: Instagram:@memoorozcol

“Todo el mundo lo ve a uno y supone que ese trabaja en televisión y es millonario. ¿Cuál millonario?, uno no tiene plata. Perdimos mucha plata en los arriendos. El agua y la luz no paraban. Y se quebró uno, es de los momentos en los que uno dice: Estoy quebrado”, preció en Lo sé todo.

Fue tan grave la situación por la que pasaron, que una vez se vieron obligados a comer unas galletas con moho, debido a que no había más alimento. Desde ese momento hasta ahora han pasado dos años, tiempo en el cual el argentino manifestó que la coyuntura se ha enderezado gracias a un proyecto de venta de muebles. No obstante, reveló que todavía tiene inconvenientes con los bancos.

“Muchísimas personas tenemos el problema del dinero, de la comida y de las deudas; eso no lo entienden los bancos. Llaman para saber por qué no ha pagado las deudas; porque no he tenido”, concluyó.

´'Memo' Orozco se sinceró en 'Lo Sé Todo' - Foto: Fotograma, 00:43, Memo Orozco habla de la fuerte crisis económica que enfrentó, Instagram/@losetodocol

Además de Sábados felices, ‘Memo Orozco’ hizo parte de El Último Grito, luego de haber estado en el programa radial El Zoológico de la Mañana. Aparte de esa experiencia, el humorista siguió siendo exitoso y la imagen de El fenómeno del niño.

Varias personalidades de la farándula nacional han confesado que sufrieron algún tipo de crisis económica debido a la pandemia del coronavirus, que alcanzó a durar cerca de dos años.