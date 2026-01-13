Gente

Familia de Yeison Jiménez dio importante anuncio por homenaje al cantante en Bogotá

Tras dos tres del accidente, sus fanáticos se reunirán para honrar su legado musical.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

13 de enero de 2026, 4:04 p. m.
El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá
El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá

La trágica muerte de Yeison Jiménez y otras cinco personas que pertenecían a su equipo de trabajo ha causado conmoción en el país. Aunque las investigaciones por el siniestro aéreo continúan en curso y aún se espera el informe oficial sobre las causas de lo ocurrido, ya se adelantan homenajes y jornadas de oración por el eterno descanso de los fallecidos.

En la tarde del domingo 11 de enero, la comunidad bogotana, especialmente de los barrios El Campín, Nicolás de Federmán, San Luis y Galerías, convocó una reunión a las afueras del estadio Nemesio Camacho El Campín, donde más de 3.000 personas se congregaron con velas, flores y pancartas. Durante el encuentro, los asistentes entonaron algunas de sus canciones más emblemáticas, en homenaje a su trayectoria en la industria de la música popular.

Por otro lado, a través de la cuenta oficial de Instagram del fallecido artista caldense, en la mañana del 12 de enero, se informó que, una vez culminados los protocolos establecidos por Medicina Legal, se llevaría a cabo un homenaje póstumo en el que sus seguidores tendrían la oportunidad de acompañar a la familia en medio del luto.

“Este proceso se está llevando con el mayor respeto, prudencia y acompañamiento institucional, priorizando siempre el bienestar de la familia y el cumplimiento de los procedimientos correspondientes”, se lee en el comunicado oficial.

Esto se sabe del homenaje oficial a Yeison Jiménez en Bogotá

En la mañana del martes, 13 de enero, a través de los canales oficiales del artista, se confirmó que el evento conmemorativo se llevará a cabo el 14 de enero desde las 10 de la mañana en el Movistar Arena.

Sin embargo, horas más tarde se pronunciaron nuevamente y aclararon que el homenaje no tiene costo para los fanáticos, pues habría personas ofreciendo boletas.

“Desde el equipo de Yeison Jiménez informamos a la opinión pública y a los medios de comunicación que el homenaje programado para este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena es totalmente gratuito. Hemos sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje. Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados”.

Agregaron: “El acceso será libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido del recinto. Recomendamos al público no realizar ningún pago, no compartir datos personales y evitar caer en engaños. Los detalles oficiales del homenaje, así como la información sobre el ingreso, serán comunicados en el transcurso de la mañana de hoy a través de los canales autorizados del artista y su equipo”.

