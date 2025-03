Famosa presentadora de ‘Buen día, Colombia’ reveló que la dejaron “por otra”, tras tener trillizos; soltó fuerte confesión

Viena Ruíz confesó que su pareja la engañó mientras ella estaba embarazada

“Yo sufría de endometriosis, entonces no quedaba en embarazo. Durante 36 meses -no digo 3 años porque suena cortísimo y no lo fue- estuve buscando hijos. Fue un proceso duro y lo intenté con tratamiento de fertilidad, hasta que quedé en embarazo. A los 2 meses del embarazo el doctor me dijo: ‘Tienes que estar en quietud total’, entonces estuve en reposo absoluto”, dijo la presentadora.