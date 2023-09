Fanny Lu prepara una enorme fiesta para su matrimonio. Estos son los detalles

El compromiso ocurrió después de Navidad, y según le contó a Diva Rebeca en entrevista para su canal de Youtube, Brescia le tenía un gran obsequio de Navidad . “Nos vamos a la cena de Navidad y en la mañana me despierta con eso. Abro mi regalo y yo como qué, o sea ¿esto es un anillo normal?, esto se parece a un anillo de compromiso. Si no es un anillo de compromiso no lo quiero. Quiero saber si esto viene acompañado de una pedida de mano o estoy equivocándome. Diga algo, llore, algo”, recordó divertida.

Aunque la artista no ha dado muchos detalles acerca de su boda, según Lo sé todo , la boda será en diciembre, en Cartagena. “Nos contaron que al parecer el rumbón no va a ser solo el primero de diciembre, pues se tiene presupuestado una megarumba”, mencionó Ariel Osorio, presentador del programa.

A lo que otro de sus colegas, Oswaldo Martínez, anotó: ”eso no es una simple rumbita por ahí, no es una simple piñata, nada de eso. Esa rumba va a durar más de una semana”.

“Dios me iba dando señales, me decía: “Oiga, esto no le conviene, ustedes no son el uno para el otro, usted no es feliz y él tampoco, divino su marido, pero tiene que ser ex; lindos los hijos que le dio, pero es momento de que sean amigos (...) Por eso es que siempre hay que estar atento, porque la vida te habla”, dijo en su entrevista con Diva Rebeca.