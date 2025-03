Fernando Solórzano y Melissa Gate tuvieron fuerte disputa en ‘La casa de los famosos’; Yina Calderón intervino

“Sí, ya, está hablando él, perdón maestro que lo interrumpa porque me da rabia hacerlo, pero hay momentos en donde uno no se puede tratar de robar el foco siempre, ya déjalo que ellos hablen”, mencionó.

No obstante, según mencionaron las personas que se conectan en el 24/7, esto habría sido una técnica planeada con anterioridad por parte de las dos estrellas para analizar el comportamiento del resto de los integrantes de La casa de los famosos Colombia.

“Ya vi el momento en el que ellos llegan al acuerdo de hacer eso”, “Jajaja, Yina diciendo que no se puede robar el foco, mientras ella se roba el foco”, “Todo fue planeado, ahí Melissa y el Flaco se dieron cuenta de quién es quien”, “Confirmado que Yina se mete en todo, a´si fuera o no fuera un plan, Fernando ya la había callado, el que está quieto, se deja quieto, luego se anda quejando de los problemas que se forman entre ellas” y “Se unieron dos mentes maestras y está funcionando bien, me encanta”, son algunas de las palabras que sobresalieron en las redes sociales.