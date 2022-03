FOTO | Andrea Guerrero reveló que tiene síncope vasovagal: ¿qué es este trastorno?

Andrea Guerrero, que actualmente es la directora de deportes de Noticias RCN, realizó esta semana una pequeña dinámica para interactuar con sus seguidores y habilitó la caja de preguntas en Instagram, donde le pidieron que contara algunas cosas de su vida personal.

Frente a las decenas de solicitudes que le llegaron, la periodista aseguró que es alérgica a los mariscos y que les tiene mucho miedo a los aviones. Además, reveló que sufre un extraño trastorno cardiovascular.

“Tengo síncope vasovagal, soy alérgica a los mariscos, soy control freak, mi debilidad es la pasta y me dan miedo los aviones”, precisó la nortesantandereana, quien señaló nuevamente que es hincha del Cúcuta Deportivo.

Pese a que la comunicadora no entregó mayores detalles, el portal médico Mayo Clinic indicaó que el síncope vasovagal (también conocido como síncope neurocardiogénico) se presenta cuando el sistema nervioso y la presión arterial no funcionan de manera adecuada, provocando que la persona se desmaye.

“Este trastorno ocurre cuando se desmaya la persona, porque el cuerpo reacciona de manera desproporcionada a ciertos factores desencadenantes, como ver sangre y ante mucho sufrimiento emocional”, precisó la página especializada.

Luego, agregó: “El factor que desencadena el síncope vasovagal hace que la frecuencia cardíaca y la presión arterial bajen abruptamente. Como consecuencia, disminuye el flujo sanguíneo al cerebro y se pierde el conocimiento por un momento”.

Algunos desencadenantes comunes son:

Estar de pie durante períodos prolongados.

Estar expuesto a una fuente de calor.

Ver sangre.

Someterse a una extracción de sangre.

Tener miedo de sufrir una lesión física.

Hacer mucho esfuerzo.

De acuerdo con el portal médico, los síntomas del síncope vasovagal tienden a manifestarse antes de que el paciente pierda el conocimiento. Asimismo, afirmó que el desmayo no dura más de un minuto.

La periodista, finalmente, no aseguró si este trastorno ha afectado en algún momento su carrera profesional, puesto que en muchas ocasiones las jornadas laborales de los comunicadores son bastante extensas.

Enfermedad Andrea Guerrero - Foto: Foto: Instagram @andreaguerreroquintero

Se sintió “usada” por la Selección

Tras las derrotas ante Perú y Argentina en la última fecha doble de las eliminatorias, la cucuteña criticó fuertemente a la Selección Colombia y puntualizó que se sentía usada, ya que siempre la ha apoyado de manera incondicional.

“Yo asumo mi responsabilidad hoy. Yo los he mimado, los he consentido y digo que es una persecución con los jugadores. Me siento usada porque no hay derecho a la actitud que tuvieron contra Argentina”, precisó.

El combinado nacional continúa lejos de los puestos de clasificación directa y bajó en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas. La Selección se ubica parcialmente en el séptimo puesto, con 17 unidades.

Además, la Tricolor registró frente a los gauchos un triste antirrécord y suma siete partidos consecutivos sin anotar un solo gol por clasificatorias mundialistas. El último tanto que convirtió el cuadro de Reinaldo Rueda fue ante Chile en septiembre pasado.

Las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 regresarán a finales de marzo de este año con los partidos correspondientes a la decimoséptima y decimoctava fecha, que se realizarán todos a las misma hora.