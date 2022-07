Fotos: así era la exnovia del presidente Iván Duque que trabaja como modelo

Aunque es de conocimiento público, no todos saben que la actriz y modelo María Fernanda Yepes fue novia del presidente saliente, Iván Duque. El amorío se dio muchos años antes de su llegada al poder.

El corto noviazgo de Duque y Yepes ocurrió en la época escolar de los dos. En una entrevista con Caracol Radio, la actriz aseguró que se conocieron “en un prom del Rochester”, el colegio donde estudió el mandatario.

En esa época, Duque, quien el 7 de agosto entregará las llaves de la Casa de Nariño a Gustavo Petro, apoyó mucho a la actriz, la cual antes vivía en Medellín y estaba recién llegada a la capital del país.

“Me vine a Bogotá en una edad muy difícil, a los 15 años cuando estaba empezando a salir, a tener mi primer amor. Conocí a Iván y fuimos noviecitos de adolescencia. Sobre todo, él fue más como un apoyo para mí y un amigo, porque yo estaba muy sola”, señaló la modelo al ser consultada por su relación con Duque.

Justamente la actriz compartió tiempo atrás una fotografía de esa época, en la que tuvo amoríos con el mandatario, en su cuenta en Instagram.

La publicación estaba acompañada de un mensaje en el que hace referencia a esos años de juventud: “Aquí tienen, señores, a la felinita en sus 15 primaveras. Con la lozanía de la juventud y cachetes de una pequeña flor en todo en su esplendor”.

“Ay!!! Mamá yo también tuve 15 años y un unos cachetes colorados”, añadió la artista, que protagonizó papeles importantes en recordadas producciones de televisión como ‘Rosario Tijeras’.

Volviendo al noviazgo que tuvo con el mandatario, mencionó que fue algo prácticamente de niños y no tuvo mucha trascendencia: “Con decirte que no pasó de un piquito en la boca. De ahí no pasó. Éramos muy chiquitos y a mí me cuidaban mucho mis papás. Entonces, pues no pasó a mayores”.

En esa entrevista también aseguró que desde su juventud le notó el gustó por la política y la vocación que lo llevó a la presidencia de Colombia. “Desde chiquito le encantaba la política, era un chico muy estudioso”, dijo.

Yepes, además, fue consultada sobre lo que haría si se encontrara a su viejo amor de adolescencia, a lo que respondió que “le daría un fuerte abrazo”.

“Fue un amor bonito, una historia de adolescentes bonita. Mi familia lo quería mucho y era un buen chico”, concluyó.