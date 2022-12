“Fusión con Norberto”, le dicen a Pipe Bueno por fotos con inteligencia artificial

Todo el que haya abierto Instagram o TikTok en los últimos dos días ha tenido que ver una cantidad infinita de fotos de artistas y personas del común retocadas al estilo inteligencia artificial, lo que significa que las fotos de las personas se adelgazan, se embellecen y se ponen en escenarios galácticos, futuristas, pictóricos y demás, creando una nueva imagen de aquel que se presta para dicho propósito.

Aunque esto está preocupando mucho a los expertos por la recolección de datos que hacen las apps que crean las imágenes y la distorsión de la imagen de las personas que se está presentando y cada vez se esparce más, los famosos están mandando la parada en ello y Pipe Bueno no se quería quedar atrás, regalándoles a sus 8,8 millones de seguidores un álbum completo de él bajo la IA.

“Jajajaja no me podía quedar sin hacer esto!!! ¿Cuál les gusta más? Yo siento qué hay unas donde quedé tal cual, ¿o qué?”, escribió el caleño criado en Medellín, en una publicación donde se ven 10 fotos en las que la imagen de Pipe viaja entre un astronauta, un dibujo manga, un personaje de videojuego de época medieval y muchas otras facetas, en las que no se le transforman mucho sus rasgos, pero sí su color de ojos, cabello y piel.

Muchos de sus seguidores y colegas tenían que comentar esta publicación con referencias muy cómicas y hasta polémicas sobre las fotos de IA de Bueno. El Mindo, influencer conocido en el país, fue uno de los primeros en dejar su mensaje, uno de los mejores de la sección: “La segunda foto fusión con Norberto”. Por su parte, sus fanáticos hicieron lo propio con mensajes como: “Pipe bueno en The witcher ( foto #2)”, “La 1 la 4 y la 7 parecen tus fotos reales”, “En la última tiene un parecido con Cristiano Ronaldo”, “De todas las que he visto en Instagram me gustaron las tuyas superlindo”, “la primera todo un padre de familia y con esa seriedad”.

El criticado y sexy ‘look’ de la mamá de Pipe Bueno

En los últimos días, el cantante de música popular, Pipe Bueno, se presentó en la capital del país, más exactamente en el Movistar Arena. Su pareja y madre de sus hijos Máximo y Domenic, Luisa Fernanda W, acompañó al artista en tarima y antes de hacer parte del show, no pudo evitar los momentos de nervios y tensión que sintió previo a su aparición en medio del espectáculo.

Amigos, colegas y fanáticos, de la ahora cantante, destacaron la seguridad que mostró Luisa en el escenario; sin embargo, los momentos de tensión que vivió la creadora de contenido, antes de subir a la tarima, quedaron registrados en un video. Uno de ellos los vivió junto a su suegra, la progenitora de Pipe, Martha Lucía Bueno, quien no dudó en abrazarla y darle ánimos para lo que sería su presentación en vivo.

A través de las redes sociales se hizo viral el momento en el que ambas se funden en un abrazo que conmovió a muchos y que, incluso, sirvió para aclarar dudas y especulaciones sobre la relación entre ellas. Pero algo adicional que llamó la atención de los internautas fue el vestuario que dejó ver Martha Bueno, pues para muchos resulta algo “atrevido” para “su edad”.

A pesar de la escasa luz que había en el lugar, se puede ver cómo la madre del cantante colombiano lucía un pantalón de corte bajo muy ceñido al cuerpo, acompañado de un crop top que dejaba al descubierto gran parte de su cintura y espalda.

Las reacciones y los comentarios se hicieron presentes en la publicación que hizo la cuenta de Instagram Rastreando Famosos. “Y el cuerperoooooo de la mamá de Pipe qué?”, “Quiero una suegra así”, “No entiendo cómo visten las abuelas de hoy en día”, “La mamá que se vista como quiera, está hermosa y puede con un diluvio encima?👏 lástima para aquellas que ni siendo abuelas uuuummmm🤷‍♀️” y “Yo voy a ser como ella, una abuela alborotada de malas”, fueron algunos de los mensajes.