Gerard Piqué desató fuerte controversia por comentario que hizo sobre los mexicanos

Gerard Piqué ha estado en el foco mediático por su ruptura —producto de una supuesta infidelidad— con Shakira, tras casi 12 años de relación, además de los detalles que han salido a la luz sobre el noviazgo que sostiene con la española Clara Chía Marti. Ahora, nuevamente el catalán vuelve a generar polémica en redes sociales por un controversial comentario sobre los mexicanos.

A través de una transmisión en la plataforma Twich, el catalán tocó el tema sobre el polémico partido streaming que hubo recientemente entre Aniquiladores y Spursito, donde él mismo terminó cambiando las reglas del juego a último momento, dándole el triunfo a su equipo. Allí, reunido con streamers y exfutbolistas, el catalán hizo un comentario sobre la relación que tenía con el público mexicano.

“Quiero decir algo que no me pueda caer ‘hate’, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, expresó, entre risas, el español.

Para Gerard Piqué, los mexicanos somos intocables 😝 pic.twitter.com/3jgrtuUi8Z — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 18, 2023

La famosa cantante colombiana Shakira no es la única que factura tras la ruptura amorosa con el español Gerard Piqué. (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

Los comentarios del exjugador del Barcelona surgieron por la experiencia vivida durante el torneo Kings League, formato de fútbol 7 que es transmitido por la red social Twitch y que ha logrado, contra todos los pronósticos, importantes cifras de reproducciones, superando, por mucho, los números que usualmente registra la liga de España.

Allí, el equipo liderado por el streamer colombiano que reside en México, Juan Garnizo, Aniquiladores, terminó perdiendo debido al cambio inesperado y de último momento de las reglas durante su encuentro contra el equipo presidido por el catalán.

Por dicha razón, Piqué trajo a colación el altercado vivido en la temporada, pero el comentario no cayó para nada bien entre la población mexicana, desatando controversia y críticas en las plataformas digitales.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos - Foto: Getty Images

¿Piqué es xenófobo?

Prueba de esto son varios videos que circularon en la web, en la que se le vio a ambos algo disgustados, por el entusiasmo en el que la colombiana saludaba a sus fans ante las cámaras. Y es que el exfutbolista no es el único que hizo callar a la barranquillera, sino también su mamá se atrevió a tocarle los labios en señal de que guardara silencio.

Incluso, días atrás, en medio de una entrevista que le hicieron al español para hablar sobre diversos temas con Gerard Romero en su canal de YouTube, entre los que se tocaron algunas de las frases contundentes que ha cantado Shakira en sus últimas canciones en colaboración con grandes artistas del género urbano y que están en furor, como Karol G, Bizarrap, Ozuna y Rauw Alejandro.

En la charla, Piqué manifestó: “Ahora nos dedicamos a tirar el beef. Luego la otra ya, y no quiero entrar, pero también es un tema personal… El tema de tirar ‘beef’ está muy bien, es la moda, es el zasca… Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef” (o sea, críticas).

Gerard Piqué rompe su silencio con reproche a Shakira - Foto: RAC1

“Queda muy bien a título personal […] Pero no pensamos después en la otra persona ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide y digamos ‘oh, nos hemos pasado’? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí. Yo intento vivir mi vida y ya llega un punto en el que ya me es absolutamente indiferente lo que diga la gente”, continuó diciendo, refiriéndose a Clara Chía, su novia y con quien, al parecer, engañó a Shakira.

Sin embargo, el catalán habría lanzado una frase bastante despectiva contra los latinos: “Yo te puedo poner un ejemplo. Mi expareja, que es latinoamericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es ‘fan’ de ella... Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero”.

Asimismo, el exfutbolista manifestó que considera que su actitud ante los ataques mediáticos que ha recibido en su contra, tras su separación con la cantante, “es mentalmente muy sana. Si le das importancia a cada comentario, estás muerto”.

La cantante defendió a los latinos ante el despectivo comentario de Piqué. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Entretanto, ante esto, Shakira no se quedó callada y sin siquiera mencionarlo, en su cuenta de Twitter le respondió de manera contundente como suele hacerlo, tras liberarse de la relación en la que estaba con Piqué: “Orgullosa de ser Latinoamericana”.

Su trino iba acompañado de las banderas de todos los países que hacen parte de la región, como Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal, entre otros.