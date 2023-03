Gerard Piqué lanza inesperado apunte sobre visitar Colombia, ¿el jugador ‘teme’ pisar la tierra de su ex?

Shakira y Gerard Piqué quedaron como blanco de miles de noticias en las plataformas digitales y medios internacionales, debido a toda la polémica que despertó su ruptura amorosa. El exfutbolista y la cantante fueron centro de críticas y chismes, relacionados con las razones que hicieron que todo acabara entre ellos.

La cantante y el exfutbolista terminaron su relación en 2022. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

A pesar de que ninguno detalló con exactitud qué fue lo que hizo que todo terminara, periodistas, paparazis y fuentes cercanas habrían indicado que todo se debió a mentiras, infidelidades y traiciones amorosas. Ambos cambiaron y todo se tornó distinto, al punto de que se dieron un tiempo y luego finalizaron su historia de forma oficial en junio de 2022.

En medio de todo este alboroto que se desató, las miradas de los curiosos se posaron sobre un video que comenzó a circular en redes sociales, donde Gerard Piqué lanzó un inesperado apunte relacionado con Colombia, la tierra natal de Shakira. El español, consciente de lo que ocurrió a nivel mediático tras separarse de la cantante, aprovechó y habló de cómo sería una visita suya al país latino.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip de TikTok, Piqué habría soltado unas particulares palabras relacionadas con Colombia en medio de una charla que tuvo con los integrantes de la Kings League, su proyecto deportivo. El empresario estaba ausente en el set de grabación, por lo que se mostró desde otro espacio al momento de intervenir en la conversación.

Según se observó, en las imágenes se apreció el momento exacto en el que el exfutbolista habló sobre un asunto deportivo con uno de sus conocidos, enfatizando en que el contexto estaba negativo y posiblemente si se armaba un problema no podría entrar a México, tal y como pasó con Colombia.

Este apunte reflejó el conocimiento que tenía Piqué con respecto a las opiniones que había en Colombia sobre él, basándose en lo sucedido con Shakira. El exdefensa del F.C Barcelona mostró una inesperada sonrisa “delatadora”, tal y como reseñó El Nacional de Cataluña.

“Con la que me lió Juan, si ahora imponemos enchutar el penalti sabiendo lo negativo que está, se arma un cristo en México que no puedo entrar... o en Colombia. En Colombia ya lo tengo...”, mencionó el deportista en el clip que se difundió y generó reacciones en los fans de la cantante.

Es importante recordar que Piqué ya había visitado Colombia en el pasado, precisamente junto a su expareja, sus hijos y su madre, Montserrat Bernabéu. Todos llegaron al país y fueron foco de miradas, despertando curiosidad sobre qué harían en los días de su estadía.

“Muy feliz, muy contento de estar aquí en Colombia, en Barranquilla”, dijo el empresario en un video, donde Shakira aseguró: “No sabemos qué vamos a hacer, vamos a improvisar”.

En aquel clip se detalló la reacción de Milan al recibir una pregunta de un periodista, respondiendo igual que su padre.

Gerard Piqué: revelan supuesta razón por la que se desenamoró de Shakira

A pesar de que los dos decidieron guardar silencio y limitarse a lidiar con la presión de la prensa, los reporteros y paparazis internacionales se concentraron en destapar detalles de lo que fue la historia amorosa de Shakira y Gerard Piqué. Los medios hablaron de los detonantes de esta separación, teniendo en cuenta las indirectas y pullas de la cantante contra su ex.

De acuerdo con lo que quedó registrado por Vanitatis, las canciones de Shakira no lograron su cometido de molestar o incomodar a Piqué, ya que no les prestaba importancia y las dejaba de lado. En este espacio se profundizó sobre la supuesta reconciliación que buscó el catalán en el pasado, asegurando que no era cierto y se trataban de ideas erradas.

Gerard Piqué y Shakira antes de separarse - Foto: Instagram: @shakira

“No le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia, ni que diga incluso que quiere o ha querido volver, porque aseguran que no es cierto”, mencionó el medio.

Ante la información que compartió, Vanitatis aprovechó para soltar la supuesta razón por la que Piqué se desenamoró de Shakira en el pasado, precisamente cuando estaban en su larga relación. El portal puntualizó que el exjugador de fútbol se cansó de ciertos detalles, relacionados con peleas y comportamientos de su expareja.

La cantante y el deportista no lograron superar su crisis y terminaron definitivamente. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

En los datos que salieron a la luz se mencionó que el empresario estaba agotado de la “intensidad” de la artista, ya que lo quería “controlar” y se “quejaba mucho”.

“Es más, cuando Piqué y Shakira se separaron, el exfutbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana. Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho: las peleas eran continuas”, informó Vanitatis.

Según reseñó El Tiempo, todas las discusiones de ahora estaban relacionadas con los niños y las ganas de ponerse trampas en el camino. Cada uno tiraba para su lado y buscaba la manera de evitar que el otro le afectara con sus actitudes y comportamientos.