Giro en investigación sobre accidente de Yeison Jiménez: tomaron primera decisión con avioneta del cantante

Mientras que sus familiares y fanáticos despiden a Yeison Jiménez, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué fue lo que pasó con la avioneta.

La aeronave despegó de la pista de Paipa, en Boyacá, y pocos segundos después se precipitó para después estallar, lo que finalmente acabó con la vida de todos los pasajeros, incluyendo el reconocido cantante de música popular.

Yeison Jiménez, cantante de música popular que murió en un accidente. Foto: RODRIGO VARELA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP / Spotify

Por el momento no se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió, por lo que las pesquisas se siguen adelantando en el sitio del siniestro y se espera que todo sea confirmado en los próximos días.

Hasta ahora se tienen varias hipótesis, algunas apuntan a factores humanos y otras al estado en el que se encontraba la avioneta. En medio de todo esto, se tomó una decisión para intentar esclarecer lo que pasó.

Se conoce qué habría hecho el piloto de Yeison Jiménez en el aire, segundos antes de que avioneta cayera y explotara

La Aeronáutica Civil le confirmó al diario El Tiempo que los motores de la avioneta, cuya matrícula era N325FA, serán llevados a Estados Unidos para que sean revisados de manera detallada por el fabricante.

Según indicaron, el objetivo es que los técnicos los desarmen parte por parte y realicen pruebas para determinar si hubo alguna falla mecánica que fuera la responsable de la caída, que lastimosamente terminó matando a los ocupantes.

Yeison Jiménez. Foto: instagram: @movistararenaco

De igual manera, el medio mencionado confirmó que las autoridades colombianas están estudiando las horas de vuelo que tenía el piloto y la experiencia con la que contaba.

Él era Fernando Torres, piloto que voló la avioneta de Yeison Jiménez y que murió en el accidente

Además, se están analizando los más recientes mantenimientos que se le hicieron a la avioneta para saber si en ese momento se evidenció alguna falla.

Un dato importante y que fue confirmado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, es que al parecer el piloto intentó volver a la pista pocos segundos después del despegue, por lo que se presume que habría podido detectar algo irregular.

Por ahora, las investigaciones continúan y se espera que en las próximas semanas se conozca la causa que desencadenó este terrible accidente, que ha generado luto en todo el país y que acabó con la vida de uno de los nombres más importantes en la música popular.