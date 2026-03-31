Golpe de suerte: los números de Walter Mercado para cada signo del zodiaco y así ganarse la lotería hoy martes, 31 de marzo

Walter Mercado continúa siendo una figura clave en el mundo de la astrología y los horóscopos. Aunque falleció en 2019, su legado permanece vigente gracias a su familia, que se encarga de difundir los mensajes y predicciones que dejó escritos, los cuales siguen siendo esperados por miles de seguidores.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Para el miércoles 25 de marzo, se dieron a conocer recomendaciones especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían beneficiar a quienes participan en juegos de azar como chances y loterías. Estas sugerencias, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes confían en su visión y buscan atraer la fortuna.

El medio El Nuevo Herald fue el encargado de recopilar estos designios, organizando los mensajes para cada signo del zodiaco.

Aries

“Tu curiosidad hacia todo aumenta con la energía que derraman sobre ti las estrellas. Te expresarás de una manera única, creativa y original. Tu apariencia personal toma mayor interés lo que podría llevarte a cambiar tu estilo de peinado y tu manera de vestir. Gustarás de proyectar una imagen moderna y atractiva”.

Números de suerte: 18, 33, 36.

Tauro

“Se exalta todo lo relacionado al amor. Hay una persona que está en espera de que le respondas. Llegó el momento de tomar una decisión final en un asunto sentimental. Es tiempo de cambios por lo cual debes tener mucho cuidado hacia dónde te diriges. Aquello de lo que te quejas en salud, desaparece misteriosamente”.

Números de suerte: 51, 28, 36.

Géminis

“Las ofertas de trabajo que te lleguen de ahora en adelante estúdialas bien, pues vienen muchas cosas muy interesantes para ti. Atrévete a improvisar, a hacer cosas nunca probadas por ti. No le digas que no a esa invitación especial que te hagan si buscas pareja. Estás dispuesto al cambio y te adaptarás fácilmente a todo”.

Números de suerte: 15, 39, 1.

Cáncer

“Declara y afirma lo que quieres en tu mente y en voz alta para que se te realice. Te enfrentas a problemas, pero no dejas que nada te afecte. Tendrás el valor de cambiar aquello que no te conviene en el momento preciso. Tu deseo de compartir con los demás te lleva a envolverte en actividades caritativas”.

Números de suerte: 12, 4, 7.

Leo

“Las muchas obligaciones profesionales o de tu trabajo tiran en dirección contraria a las obligaciones que tienes con tu familia. Parece que el tiempo no te alcanza para cumplir con todo. Cumple contigo y tus seres queridos. Haz de las relaciones familiares tu mayor prioridad. Organiza esos planes que tienes para el futuro y comienza a darles forma”.

Números de suerte: 21, 36, 19.

Virgo

“Excelente día para expresar tus sentimientos, tu amor. Tu actividad social se estimula y estarás ahora muy dispuesto a compartir tu buen humor con amigos y familiares. Te enteras de algo que te sorprenderá y llamará tu atención. Pondrás todo tu empeño en salir adelante en todo negocio”.

Números de suerte: 44, 12, 8.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra

“No te preocupes tanto por los pequeños detalles ya que solo te producen tensión física y malestares. Tus angustias, muchas veces, no tienen fundamento alguno ya que le das importancia a cosas que no la tienen. Te espera un día de mucha actividad y será necesario que te organices y delegues en otras personas algunas responsabilidades”.

Números de suerte: 28, 14, 5.

Escorpio

“A veces tú mismo no sabes lo que quieres y esa indecisión podría causarte problemas con tu pareja. Se te hará difícil explicar el porqué de tus acciones si estas alterado(a). Es tiempo de refugiarte en tu centro, meditar y reflexionar. Encontrarás soluciones a lo que te aqueja cuando encuentres la paz interior”.

Números de suerte: 28, 14, 9.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario

“Ponte al día en tus obligaciones para que puedas disponer de tiempo y dinero para ir de compras. Sé más prudente al gastar tu dinero. Tu pareja te ofrece soluciones económicas que podrían dar buenos resultados. Llega una sorpresiva respuesta de alguien que no quiso cooperar contigo en el pasado. Todo contacto será positivo”.

Números de suerte: 34, 25, 7.

Capricornio

“El romance, la pasión, cobra fuerza en tu vida. Si tienes pareja, expresarás tu amor con mucha creatividad. Tus experiencias pasadas te llevan a ser más cauteloso y a no cometer los mismos errores. Un padre o una persona mayor, puede aclarar ciertas dudas de algo que te ha estado preocupando por mucho tiempo”.

Números de suerte: 20, 10, 3.

Acuario

“Entras en un periodo de cambios y de sorpresas en las cuales juegas un papel importante. Si hiciste lo correcto en tu vida, recogerás excelentes frutos. Si por el contrario no te ocupaste de sembrar y abonar tus semillas no tendrás una buena cosecha y tendrás que comenzar nuevamente ya que es la ley de causa y efecto”.

Números de suerte: 16, 20, 3.

Piscis

“En el amor, sigues pasando por pruebas difíciles, pero al final será lo que más te convenga. Tú siempre tienes la opción de alejarte de lo que te molesta o te limita. Las compras y las invitaciones sociales te mantendrán ocupado en el día de hoy. Vigila que esos gastos no saquen fuera de balance tu presupuesto”.

Números de suerte: 1, 4, 15.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.