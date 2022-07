Jhonny Rivera conmocionado por la muerte de Darío Gómez: “Era el papá de todos nosotros, nos abrió el camino, es terrible”

En horas de la tarde de este martes 26 de julio, el cantante de música popular, Darío Gómez, falleció en la Clínica Las Américas en Medellín, adonde ingresó en estado inconsciente, según informó el centro médico.

“Clínica Las Américas se permite informar que en el día de hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío Gómez Zapata en estado de inconsciencia, luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”, dice el centro médico en un corto comunicado.

La clínica subrayó que el conocido ‘rey del despecho’ ingresó sin signos vitales y fue llevado a sala de reanimación, “en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados y finalmente se declara su muerte a las 19:31 p. m.”.

La noticia generó reacciones de lamento en diferentes personalidades del país. Una de ellas fue la del también cantante de música popular Jhonny Rivera, quien se mostró triste por el deceso del ‘rey del despecho’.

“Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de nuestro ‘rey del despecho’, un referente de la música popular, gran amigo y fuente de inspiración en mi carrera. Paz en su tumba. Su legado permanecerá por siempre”, dijo en su cuenta de Instagram.

Además, publicó una serie de historias en las que expresó que está “consternado. No puedo ni creer que acabó de morir Darío Gómez. Estoy impresionado con esta noticia. Es el papá de nosotros. El género está de luto completamente”.

Dijo que esta “es la pérdida más grande que hemos tenido” y destacó que el artista fue “quien nos abrió el camino a todos. El que nos enseñó por dónde era”.

Y recordó una anécdota que tuvieron recientemente: “Hace tan poquito compartí con él. Cantamos juntos en Briceño, y se nos pegaron las busetas en que íbamos porque una cañada se desbordó, también viajamos a España juntos hace mes y medio”.

¿Por qué se le conocía como el ‘rey del despecho’?

A Gómez se le conocía como el ‘rey del despecho’, lo cual genera dudas sobre cuál es el origen de este apodo.

En varias ocasiones el cantante reveló que este sobrenombre se lo adjudicó el locutor Nelson Moreno Holguín, en el momento en que promocionaba uno de sus discos en 1992, pues lo presentó como Darío Gómez el ‘rey del despecho’, y desde ahí lo usó por el resto de su carrera.

Y es que justamente para ese año, el intérprete de Nadie es eterno estaba promocionando su álbum El rey del despecho, el cual sería su decimotercer trabajo musical, en la que aparece una canción con el mismo nombre.

“Por algo me llaman el rey del despecho. Yo nací para distraer el dolor. Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho. Desde que un amor me pagó con traición”, son algunas de sus líneas.

Pero a Gómez se le conoce por varios de sus éxitos, además de ‘Nadie es eterno’, con la que seguramente será recordado y despedido durante los próximos días por sus millones de seguidores alrededor de mundo, quienes llorarán la muerte de este gran cantante colombiano.

Esta canción es considerada como uno de sus mayores éxitos e incluso inspiró una telenovela producida por Caracol Televisión que fue titulada con el primer verso de la melodía: ‘Nadie es eterno en el mundo’. Esta serie fue emitida desde 2007 hasta 2008.