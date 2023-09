“Gran hijuep...”: al ‘Cuenta Huesos’ le metieron tremendo susto mientras caminaba por Madrid, España, y reaccionó con madrazo

La reacción de Alerta no se hizo esperar y de inmediato lanzó un madrazo, mientras quienes estaban a su alrededor se reían por el gracioso momento. Así, tomó una mochila que llevaba en sus manos y también la lanzó intentando defenderse.

Ana del Castillo, víctima de un falso agente de tránsito que le jugó una broma

La cantante de canciones como La cachera, Volví a llorar, El amor es así, Ya es mío, Sabroso, Entrégame tu amor, El que la hace la paga y más, se ha convertido en una mujer polémica, ya que por su fuerte carácter ha tenido algunos encuentros con otros artistas y hasta con sus propios seguidores, pues algunos se han sobrepasado con la artista en sus conciertos, situación que ella no tolera y enfrenta.

Luego de que el “agente” intentara explicarle que esa camioneta había sido reportada y venía a alta velocidad, las cosas se subieron de tono y ambos empezaron a gritar a lo que él dice “les estoy explicando, pero no sé si son brutos o qué que no entienden”, a lo que Ana no reaccionó muy bien y le dijo: “te voy a meter la mano”.