Greeicy Rendón presumió sus curvas y dejó sin aliento a sus seguidores con foto en bikini

Greeicy Rendón, además de ser una de las artistas más escuchadas del país, es considerada como una de las mujeres más lindas. Se dio a conocer gracias a su participación en El Factor XS, pero fue hasta unos años después que comenzó a tener popularidad en el país.

Su paso por la televisión no pasó desapercibido, empezó en 2009 en la producción Cuando salga el sol, después participó en producciones como Primera dama, La pola, Correo de inocentes, ¿Dónde está Elisa?, Chica vampiro, Tiro de gracia y La venganza. La más reciente producción en la que actuó como protagonista fue ‘Ritmo salvaje’.

El año pasado fue uno de los más movidos para la actriz y cantante, pues fue cuando dio a luz a su hijo Kai. Durante su proceso de embarazo aprovechó para compartir con sus seguidores varios videos en los que aparecía bailando. Si bien muchos le cuestionaron este tipo de actitudes, otros dijeron que en realidad le hacía bien no quedarse todo el tiempo quieta. Cuando llegó el día de dar a luz sorprendió a sus seguidores porque tras el procedimiento se dejó ver como si nada hubiese pasado.

Han pasado ya varios meses desde que la famosa dio a luz y muchos han quedado boquiabiertos con su figura. Ella no le tiene miedo a nada y ha compartido con sus seguidores varias fotos de como luce su cuerpo en la actualidad.

“A veces siento que toca decir mucho… A veces no toca decir nada”, escribió en una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram en la que deja ver sus curvas.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y no dudaron en elogiar la silueta de la polifacética artista. Luisa Fernanda W, por ejemplo, fue una de las famosas que reaccionó a la publicación escribiendo: “Qué rico país”. La actriz Laura Archbold fue otra de las que reaccionó a la foto de Greeicy y no dudó en elogiarla al decirle que le lucía mucho la maternidad.

Además de resaltar la belleza de Greeicy, hubo quienes se fijaron en la felicidad que derrochaba la intérprete de Amantes. Noel Schajris fue uno de los que notó todo el amor en las imágenes de la cantante. “Mucho amor en estas fotos”. Una de las cosas que también llamó mucho la atención fue que el pequeño Kai apareció de espaldas en varias de las imágenes.

Greeicy Rendón reveló por primera vez el rostro de su hijo Kai

Meses atrás, el nombre de la cantante caleña Greeicy Rendón y su compañero sentimental Mike Bahía acapararon la atención nacional e internacional, pues dieron a luz a su primogénito llamado Kai. Sin embargo, la dupla de artistas comenzó a ser criticada, pues, a comparación de otras celebridades, no develaron el rostro del más pequeño de la familia.

Sin embargo, las especulaciones terminaron tras nuevas apariciones de la cantante en Instagram. Aunque como tal no mostró el rostro “al natural” de Kai, sí apareció el pequeño con un característico filtro de reno de Navidad en historias de Instagram.

Enseguida, los cibernautas se conmovieron por la ternura que denotó el video de pocos segundos, además de que fue la primera vez que la caleña mostró a su bebé de esta manera.

Cabe recordar que en tiempos pasados la también compositora manifestó no tener, por el momento, contemplado ser mamá. No obstante, desde que Kai llegó a su vida y la de su comprometido, Greeicy no ha dejado de expresar su alegría y la forma cómo vive esta experiencia de madre primeriza.

Como suele pasar, para un par de cibernautas, varias acciones de la actriz de Furia salvaje no son las más adecuadas en métodos de crianzas, pero lo cierto es que son más quienes la apoyan y admiran. En la misma línea, semanas atrás, en Instagram también se difundió un video de la multifacética mujer en el que mostró cómo comparte tiempo con el pequeño Kai, habla junto a él y lo consiente.

“En ti veo reflejado algo que no tengo y es la paciencia. Entonces vamos a trabajar la paciencia juntos. Yo sé que tú te quieres acostar, pero hay un protocolo. Hay que poner la pijama porque después nos da frío, hay que lavar esa cola. Todo es un proceso, nada llega porque ya, ya, no”, dijo Greeicy Rendón.

“Yo no la tenía (paciencia) y me tocó aprenderla ya de grande, es chévere que usted desde ya empiece a aprenderlo”, añadió la cotizada artista colombiana.