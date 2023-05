El mandatario colombiano quiso compartir lo que sucedió en Inglaterra, pero algo no salió como esperaba.

Gustavo Petro compartió un video de la ‘realeza británica’, pero no se fijó en un detalle. Las críticas no se hicieron esperar

El presidente de la República, Gustavo Petro, es uno de los más activos en la red social Twitter y por ello ha sido blanco de críticas en muchas ocasiones. Hay quienes le reclaman que intente poner las cosas del país en orden y que deje de estar tan al pendiente de lo que sucede en la web.

Ahora el mandatario ha recibido cientos de comentarios por una publicación que hizo en su cuenta oficial de Twitter, donde reposteó un video en el que, al parecer, se veía a los integrantes de la familia real británica celebrando en plena calle y bailando.

En lo que él no se fijó es que en realidad eran actores de la famosa serie The Crown, quienes estaban felices de terminar la grabación de una temporada más.

Este es el video que se viralizó en redes, pues no solo Gustavo Petro lo compartió, también la congresista María Fernanda Carrascal, quien comentó: “‘Uy, pero qué ordinarios, qué falta de clase, qué vergüenza’. Qué hipocresía la nuestra”.

Ante esto, varios internautas hicieron comentarios como: “Petro, el que pide veracidad e imparcialidad a la prensa y que se rasga las vestiduras por lo que se le publica, comparte información falsa de sus bodegas. Igual que la Carrascal”; “Son los actores de una película celebrando que terminó el rodaje”; “Es el final de la serie The Crown, los actores finalizan bailando, ¿para ser petrista es requisito ser solo bruto o también idiota?”; “Esa es Olivia Williams quien da vida a Camila Parker en la serie The Crown hay que ser muy (...) confundir al elenco de The Crown con la realeza”.

Cabe recordar que Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, estuvo durante la coronación del rey Carlos III y compartió una fotografía junto al príncipe William. Al instante los usuarios de la red social empezaron a especular que esa imagen podría ser un montaje, ya que se observaban algunas imperfecciones en la cara de ella que eran bastante notorias.

“Complacida de asistir hoy, junto al canciller, @alvaroleyvaduran, al evento ofrecido en el Palacio de Buckingham, previo a la coronación del rey Carlos III del Reino Unido. Gracias al príncipe Guillermo por tan grato recibimiento. 🇨🇴🇬🇧 @theroyalfamily @princeandprincessofwales”, anotó Alcocer en la descripción de su publicación en Instagram.

En las imágenes se le puede ver luciendo un vestido de la diseñadora María Elena Villamil en un tono hueso con estampado floral de color azul rey, el cual complementa con una pamela –un sombrero de ala ancha–, mientras posa sonriente y orgullosa junto al príncipe de Gales.

Aunque muchos de sus seguidores la felicitaron por su encuentro con el príncipe, uribistas aseguran que Verónica Alcocer jamás lo conoció y hasta se han atrevido a afirmar que la instantánea sería un montaje.

Un usuario en Twitter identificado como Daniel Arango, quien según su perfil no vive en Colombia, aseguró que es un experto en Photoshop, uno de los programas informáticos de edición de imágenes más completos del mercado y, de acuerdo con su análisis, por lo que alcanza a notar en la foto de la primera dama con el príncipe William, solo se trataría de una imagen editada.

Estas fueron las palabras del cibernauta que causó polémica con su teoría de que la instantánea sería simplemente un montaje: “Llevo veinte años usando Photoshop diariamente (en 2 y 3 dimensiones) y puedo asegurar que la primera foto es un montaje (bastante mediocre, por cierto)”, señaló inicialmente.

Posteriormente, explica que uno de sus argumentos de su teoría es que “les quedó mal cortada la mejilla”, entre otros detalles que, según él, hacen que sea evidente que es una imagen editada.