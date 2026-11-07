Heredero, el artista detrás de ‘Coqueta’ que conquistó a Colombia: “La carranga es mi raíz, no mi frontera”

La carranga ha dejado de ser un sonido asociado exclusivamente a las montañas y las tradiciones campesinas para encontrar un lugar entre las canciones que corean nuevas generaciones. En ese camino, Heredero se convirtió en uno de sus representantes más visibles. Su éxito, Coqueta, superó los 300 millones de reproducciones y alcanzó el primer lugar de Spotify Colombia, un acontecimiento que llevó la música campesina a escenarios y públicos que antes parecían distantes de este género.

Nacido en Macaravita, Santander, Heredero, nombre artístico de Féizar Orjuela, lleva más de 30 años construyendo un camino que comenzó mucho antes de alcanzar el reconocimiento masivo con ‘Coqueta’. SEMANA conversó con él a propósito de su más reciente sencillo, Un vagabundo menos, y su gira por Estados Unidos, en la que reunió a más de 4.700 espectadores.

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SEMANA: ¿Quién es Heredero?

Heredero: Soy campesino, nacido en la vereda de Pajarito de Macaravita, mi pueblo natal, en Santander, en la provincia de García Rovira. Mucho de lo que soy como persona y como artista se lo debo a mi tierra. Allí pude empaparme de los ritmos de la música campesina. El simple roce con quienes crecí hizo de mí la persona que soy.

Soy un amante de la cultura y estoy convencido de que el folclor tiene mucho futuro en Colombia; es muy rico y diverso. Hoy estoy comprometido con lo que hago, porque me permite tener una vida digna para mi familia y para mí. Siento que hay mucho por hacer y soy de los que quieren hacerlo.

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SEMANA: ¿Cómo fue ese paso para llegar a la música?

H.: Hay una frase que se escucha mucho: se ve el partido de los 90 minutos, pero no se ve el entrenamiento. En la música llevo toda la vida. Desde pequeño, cuando mi madre me regaló mi primera guitarra, aprendí empíricamente a tocarla. Ahí arrancó todo. Gracias a eso me convencí de que eso era lo que quería hacer con mi vida.

Empecé a escribir canciones a los 11 años. Como todos, pensamos en algún momento en poder grabar y que el mundo conozca nuestras canciones. No es fácil. En mi caso, no vengo de una familia con dinero ni dedicada a la música, pero sí con el sueño de poder hacerlo. Y no por capricho de que me conocieran, sino porque sentía que a través de mi música podía abrazar al folclor y llevarlo un poco más arriba.

Siempre estuve componiendo, enfocado en que ese desarrollo musical fuera mi vida y también la vida de quienes están cerca de mí: mi familia, mi esposa y mis hijos. Me costó más de 30 años de trabajo poder grabar y lograr que el público conociera lo que ahora está escuchando y que sucediera lo que está sucediendo.

Uno quisiera que todo fuera un poco más rápido, pero no fue mi caso y ahora lo agradezco por muchas razones. Hay una mayor madurez personal y profesional. Aunque las circunstancias me llevaban para otro lado, siempre pude estar conectado con la música. Eso no me lo podía quitar ni la economía ni cualquier realidad que estuviera pasando.

Féizar Orjuela, El Heredero. Cantante de Música Carranga. Bogotá Septiembre 10 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: Su mayor éxito, Coqueta, tuvo una gran acogida entre los jóvenes. ¿Cuál fue la clave para conectar con ese público?

H.: Los jóvenes están consumiendo cosas muy reales. Siempre menciono que la música urbana está siendo y seguirá siendo exitosa durante mucho tiempo, porque la juventud encuentra en el artista a alguien muy cercano, muy propio, alguien que siente como su par. No lo siente como algo inalcanzable o como un ser superior.

El gusto por mi música es multigeneracional. Me escuchan personas de distintas edades: adultos mayores, edad intermedia, adolescentes o niños. No lo digo alardeando, sino con agradecimiento a la vida y a la música, que me permiten tener ese público.

SEMANA: El boom de Coqueta lo llevó a escenarios nuevos.

H.: Coqueta fue un punto de inflexión, pero no fue el final de algo ni la cúspide del proyecto. Fue el arranque. Antes de Coqueta ya podía decir que vivía de la música, y no es fácil contar eso. Era maravilloso. Pero después de Coqueta, obviamente, muchas puertas se empezaron a abrir para desarrollar el proyecto.

El Movistar Arena fue un momento muy especial por lo que significa y por lo representativo que es para la industria. También permitió evaluar el proyecto y establecer si un público poco acostumbrado a pagar por un concierto de música carranguera estaba dispuesto a comprar una entrada.

Fue maravilloso porque vino gente de otros países de Latinoamérica, donde el proyecto ha tenido una gran acogida. Fue una especie de validación. Era decir: “Todo lo que sucedió con Coqueta fue muy bonito, dio a conocer el proyecto. Ahora veamos qué tan más allá y qué tan más alto podemos llegar pensando en un Movistar Arena”. Para la carrera fue como decir: “Vamos por buen camino”. Falta mucho por trabajar, pero lo que se está haciendo está bastante bien.

SEMANA: Además de la carranga, ¿qué otros géneros planea explorar?

H.: Yo siempre soy carranguero y estoy orgulloso de serlo. La carranga es mi raíz, pero no es mi frontera. La sonoridad y la producción en estudio de mis canciones son un tanto distintas de lo que normalmente se viene haciendo con la música campesina. No lo hago por capricho, sino por gusto personal. Y si yo lo estoy sintiendo cómodo, el público también lo entenderá así.

Siempre estoy abierto a muchas cosas, respetando claramente las bases carrangueras, tanto sonoras como instrumentales, porque son muy importantes: la sonoridad y los instrumentos que identifican un género musical. Eso no significa que no esté abierto y expectante a otras cosas. Ya he hecho colaboraciones con Guayacán, en salsa, y con Arelys Henao, en popular, así como todo lo que sucedió con Jessi Uribe. También vienen otras cosas.

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Féizar Orjuela, El Heredero. Cantante de Música Carranga. Bogotá Septiembre 10 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: Hablemos de su más reciente álbum, Soy Heredero.

H.: Todos quienes escribimos nos preguntamos en algún momento de nuestra vida artística cuándo vamos a tener suficientes canciones para decir: “Voy a sacar un álbum, una colección con los éxitos hasta el momento”. Eso es Soy Heredero.

Son nueve canciones que recopilan los éxitos que, gracias a Dios, a su voluntad y a su bondad, el público corea y canta en los conciertos. Además, hay dos canciones nuevas: Duele, que acabamos de presentar, y Soy Heredero, que da nombre y título al álbum.

El álbum también cuenta mucho de lo que he aprendido. Allí está la evolución sonora e incluso literaria del contenido de las canciones, desde que arranqué con Los encargos de mi mamá hasta la última canción, que es Duele. Siento que la música me hace cada vez mejor persona cuando le doy valor a lo que representa, a lo que me aporta, a lo que me suma y a la felicidad que me da.

SEMANA: ¿Qué consejo le daría a alguien que está intentando construir una carrera como la suya?

H.: En cualquier cosa que hagan, sientan que la aman. Si sienten que es simplemente un hobby o que lo hacen porque lo ven chévere en otras personas, no lo hagan. Sobre todo en la música, que es muy sacrificada, requiere mucho tiempo y hay que amarla para aguantar todos los embates que la vida te envía.

Realmente, no es fácil entender que es un proceso que puede tomar tiempo. Si algo se da rápido, puede ser menos sostenible porque no se tiene la experiencia y la madurez, tanto profesional como personal, para asumirlo.

Entender que contar y cantar folclor para el mundo implica un trabajo más arduo, porque hay que despertar curiosidad, generar sentimiento y cariño por algo que muchas personas no han escuchado y que no está en su imaginario, en su oído o en su corazón.

Pero esa también es una oportunidad. Cuando el mundo está bombardeado por cierto género musical, existe una gran oportunidad para llegar y conseguir que poco a poco ese otro sonido también se vaya quedando.