Hermano de Melfi se pronunció sobre drama amoroso con Nataly Umaña; le dejó contundente mensaje

Pese a que ninguno de los dos famosos tuvo conocimiento de lo que ocurría en el exterior, en ocasiones recibieron mensajes y visitas de sus seres queridos, que no se quedaron callados y fueron claros con lo que pensaban sobre este romance. Para los participantes fue muy polémica la situación, concluyendo y aclarando cómo funcionaba este ‘vínculo’ .

“ Mírame a los ojos. Tú sabes que te quiero y te amo… Sé que es difícil, pero tienes que discernir entre lo real y lo irreal, y eso es irreal, eso no es verdad. Hay una vida que te espera afuera, hay gente que te ama afuera y eso sí es real . Tienes que discernir entre lo bueno y lo malo, y esto que está pasando no es bueno”, dijo Annie.

Al salir del lugar, la progenitora del artista optó por no determinar a la compañera del cantante. Prefirió no dirigirse a ella ni a ninguno de los temas que los involucraban. Únicamente fue a la puerta, habló con el resto de participantes y no pronunció ninguna palabra al respecto.