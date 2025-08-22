La ganadora de Miss Venezuela 2021 y primera finalista de Miss Universo 2022, es Amanda Dudamel Newman, quien logró obtener más popularidad, impulsando sus proyectos personales como modelo, diseñadora de moda y dueña de una reconocida marca de café.

La joven venezolana es hija del exdeportista, entrenador y director técnico Rafael Dudamel, uno de los arqueros más conocidos a nivel internacional por su trayectoria y desempeño, quien se convirtió en uno de los más importantes en la historia del fútbol.

Aunque, Rafael ha sido noticia en el mundo del deporte, la progenie ha llamado la atención por su relación con Daniel Roa Farías, también venezolano que ha representado al país en diferentes torneos de tenis.

La historia de amor de la pareja comenzó desde muy temprana edad, se conocieron cuando ella apenas tenía 13 años, afirmó Amanda en una entrevista. Sin embargo, su juventud no fue impedimento para que consolidaran una relación duradera y estable.

Después de tantos años, la virreina universal y el tenista decidieron casarse, según publicaron en sus redes sociales el 21 de agosto: “Con su bendición y con nuestras dos familias juntas por primera vez, celebramos nuestra boda civil”.

Lo que más llamó la atención de las imágenes fue el color del vestido de la joven, pues no era blanco ni de un color claro, como suele ser costumbre en muchas familias y una seguidora comentó: “Imponiendo moda”.

Amanda lucía accesorios plateados, y una prenda café con lo que parecía una capota encima del cabello, el mismo color del traje de su esposo, acompañado de una camisa beis.

La publicación la realizó la venezolana acompañada de un mensaje y unas fotografías que permitieron observar un poco del lugar ‘La casa del abuelo David’, según la tarjeta, las personas con las que compartieron, la decoración de las mesas y el menú.

“¡Hace un par de meses, cuando decidimos celebrar nuestra civil en esta fecha, soñábamos con tener a nuestros abuelitos aquí presentes celebrando junto a nosotros, ellos fueron sin duda nuestra motivación!”, escribió en la primera parte.

“Diosito tenía sus planes ya armados, por eso el abuelito David nos acompañó desde lo más alto mientras festejábamos en su casa, su lugar favorito”, explicando en donde había sido la celebración y las razones del porqué escogieron ese lugar.