La primera semana completa de marzo llega cargada de movimientos energéticos que, según el horóscopo chino, impactarán directamente el panorama financiero de varios signos. Entre el 4 y el 10 de marzo se activan influencias asociadas con la prosperidad, la toma de decisiones estratégicas y la materialización de esfuerzos que venían gestándose desde hace meses.

En medio de este escenario, cinco animales del zodiaco oriental se perfilan como los grandes protagonistas en materia económica. Para ellos, este periodo no solo traerá oportunidades inesperadas, sino también avances concretos que podrían marcar un antes y un después en sus finanzas.

5 signos específico tendrán suerte especial en los próximos días de marzo. Foto: Getty Images

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata inicia marzo con una claridad mental envidiable. Este signo, reconocido por su agudeza para los negocios y su intuición financiera, tendrá la capacidad de detectar oportunidades que otros pasarán por alto.

Entre el 4 y el 10 de marzo podrían concretarse acuerdos pendientes, pagos retrasados o propuestas laborales que mejoren sus ingresos.

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

El Dragón vivirá días de protagonismo económico. La energía que lo rodea potencia su liderazgo y lo impulsa a tomar decisiones audaces que podrían traducirse en ganancias importantes.

Para muchos nacidos bajo este signo, esta semana marcará el inicio de una etapa de expansión profesional.

Inversiones, emprendimientos o alianzas estratégicas tendrán altas probabilidades de éxito. Sin embargo, el consejo astrológico es evitar la impulsividad excesiva y respaldar cada paso con planificación.

Estos son los signos que tendrán buena suerte económica entre el 4 y el 10 de marzo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

La Serpiente, conocida por su inteligencia y prudencia, recibirá recompensas por esfuerzos realizados en el pasado.

Entre el 4 y el 10 de marzo podrían aparecer ingresos adicionales, bonos, comisiones o resultados positivos en proyectos que venían desarrollándose desde hace meses.

Este será un periodo para organizar finanzas y pensar en el largo plazo. Más que golpes de suerte, la Serpiente experimentará el fruto de su constancia.

Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El caballo sentirá un impulso de movimiento y expansión. Cambios laborales, nuevas responsabilidades o incluso propuestas desde el extranjero podrían representar un crecimiento económico considerable.

Aunque el ritmo será acelerado, el resultado podría traducirse en estabilidad financiera a mediano plazo. Este signo deberá confiar en su capacidad de adaptación y evitar dispersarse en múltiples proyectos a la vez.

Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo cerrará esta lista con una de las energías más favorables en temas de dinero. La prosperidad llegará a través de contactos, recomendaciones o apoyos inesperados. Será una semana para decir sí a oportunidades que generen crecimiento.

Además, el Cerdo podría recibir noticias relacionadas con deudas saldadas o mejoras en su economía familiar.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.