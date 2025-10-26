La astrología oriental revela que este 26 de octubre será un día de abundancia y armonía para seis signos chinos.

Las estrellas impulsan la creatividad, el romance y la fortuna económica, pero solo quienes actúen con intención podrán manifestar esos dones.

Este 26 de octubre, el horóscopo chino marca un giro de fortuna para seis signos que brillarán en amor, dinero y oportunidades. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los 6 signos que atraerán suerte

Según astrólogos consultados por La Opinión y los análisis de portales especializados como China Highlights, la suerte no es producto del azar: se trata de una sincronía entre el elemento regente de cada signo (madera, fuego, tierra, metal o agua) y el flujo del Qi, la energía vital que rige los ciclos lunares.

Estos son los seis signos favorecidos y las razones por las que brillarán entre el 24 y el 26 de octubre:

El Dragón

El Dragón, símbolo del poder celestial, es considerado el signo más afortunado del zodiaco chino. Representa autoridad, magnetismo y éxito cuando actúa con determinación.

Este fin de semana, su energía se alinea con el elemento metal, potenciando la claridad y el enfoque. Podría recibir reconocimiento por un proyecto o asumir un papel de liderazgo inesperado.

Consejo: el color dorado o amarillo activa su vibración de prosperidad. Una propuesta, un mensaje o una decisión, puede abrir puertas importantes.

El Gallo

El Gallo anuncia el amanecer: simboliza la verdad, la disciplina y la capacidad de ver lo que otros no notan. En estos días, el universo recompensa su precisión y su constancia.

El Gallo encontrará suerte al compartir sus ideas o presentar proyectos, ya que el ciclo actual favorece la comunicación y la visibilidad.

Consejo: evite la crítica excesiva y practica la diplomacia; tu capacidad de análisis atraerá aliados.

Con la fecha límite de la lotería del 15 de marzo en el horizonte, muchos están recurriendo al horóscopo chino en busca de orientación sobre qué números jugar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Mono

Espontáneo, carismático y mentalmente ágil, el Mono es el estratega del zodiaco. Su suerte proviene del ingenio y la capacidad de convertir obstáculos en oportunidades.

Este 26 de octubre, la energía lunar refuerza su creatividad y su red de contactos. Es el momento ideal para cerrar acuerdos o emprender algo nuevo, incluso fuera de su zona de confort.

Consejo: escuche a su intuición y acepte los giros inesperados: en ellos puede estar su fortuna.

El Conejo

El Conejo es el signo de la calma y la intuición profunda. Aunque su suerte es más sutil, durante este fin de semana su serenidad atraerá estabilidad emocional y vínculos genuinos.

En la tradición china, este animal se asocia con la diplomacia y la sensibilidad artística; por eso, su suerte se manifiesta en reconciliaciones o decisiones que traen paz.

Consejo: busque momentos de introspección; el silencio y la meditación le revelarán el camino correcto.

La Cabra

La Cabra representa la belleza, la creatividad y la conexión emocional. Su suerte llega cuando sigue su instinto artístico y se rodea de energía positiva.

El flujo de Qi del 24 al 26 de octubre activa su sexto sentido: podrá captar señales o coincidencias que la guíen hacia decisiones acertadas.

Consejo: rodéese de colores tierra o verdes; el arte, la música o la naturaleza serán sus talismanes.

El Perro

El Perro simboliza la lealtad, la justicia y el honor. Este signo recibirá una oleada de protección y reconocimiento por sus acciones sinceras.

Su suerte no llega por accidente, sino como consecuencia de su coherencia. Las relaciones personales y laborales pueden estabilizarse, abriendo paso a nuevas alianzas.