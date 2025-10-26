Gente
Horóscopo chino del 26 de octubre: seis signos bajo una lluvia de buena suerte, dinero y energía positiva
El horóscopo chino anuncia un fin de semana mágico: algunos signos sentirán cómo su suerte cambia drásticamente a favor.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La astrología oriental revela que este 26 de octubre será un día de abundancia y armonía para seis signos chinos.
Las estrellas impulsan la creatividad, el romance y la fortuna económica, pero solo quienes actúen con intención podrán manifestar esos dones.
Los 6 signos que atraerán suerte
Según astrólogos consultados por La Opinión y los análisis de portales especializados como China Highlights, la suerte no es producto del azar: se trata de una sincronía entre el elemento regente de cada signo (madera, fuego, tierra, metal o agua) y el flujo del Qi, la energía vital que rige los ciclos lunares.
Estos son los seis signos favorecidos y las razones por las que brillarán entre el 24 y el 26 de octubre:
- El Dragón
El Dragón, símbolo del poder celestial, es considerado el signo más afortunado del zodiaco chino. Representa autoridad, magnetismo y éxito cuando actúa con determinación.
Este fin de semana, su energía se alinea con el elemento metal, potenciando la claridad y el enfoque. Podría recibir reconocimiento por un proyecto o asumir un papel de liderazgo inesperado.
Consejo: el color dorado o amarillo activa su vibración de prosperidad. Una propuesta, un mensaje o una decisión, puede abrir puertas importantes.
- El Gallo
El Gallo anuncia el amanecer: simboliza la verdad, la disciplina y la capacidad de ver lo que otros no notan. En estos días, el universo recompensa su precisión y su constancia.
El Gallo encontrará suerte al compartir sus ideas o presentar proyectos, ya que el ciclo actual favorece la comunicación y la visibilidad.
Consejo: evite la crítica excesiva y practica la diplomacia; tu capacidad de análisis atraerá aliados.
- El Mono
Espontáneo, carismático y mentalmente ágil, el Mono es el estratega del zodiaco. Su suerte proviene del ingenio y la capacidad de convertir obstáculos en oportunidades.
Este 26 de octubre, la energía lunar refuerza su creatividad y su red de contactos. Es el momento ideal para cerrar acuerdos o emprender algo nuevo, incluso fuera de su zona de confort.
Consejo: escuche a su intuición y acepte los giros inesperados: en ellos puede estar su fortuna.
- El Conejo
El Conejo es el signo de la calma y la intuición profunda. Aunque su suerte es más sutil, durante este fin de semana su serenidad atraerá estabilidad emocional y vínculos genuinos.
En la tradición china, este animal se asocia con la diplomacia y la sensibilidad artística; por eso, su suerte se manifiesta en reconciliaciones o decisiones que traen paz.
Consejo: busque momentos de introspección; el silencio y la meditación le revelarán el camino correcto.
- La Cabra
La Cabra representa la belleza, la creatividad y la conexión emocional. Su suerte llega cuando sigue su instinto artístico y se rodea de energía positiva.
El flujo de Qi del 24 al 26 de octubre activa su sexto sentido: podrá captar señales o coincidencias que la guíen hacia decisiones acertadas.
Consejo: rodéese de colores tierra o verdes; el arte, la música o la naturaleza serán sus talismanes.
- El Perro
El Perro simboliza la lealtad, la justicia y el honor. Este signo recibirá una oleada de protección y reconocimiento por sus acciones sinceras.
Su suerte no llega por accidente, sino como consecuencia de su coherencia. Las relaciones personales y laborales pueden estabilizarse, abriendo paso a nuevas alianzas.
Consejo: manténgase fiel a tus principios. El universo le devuelve lo que ha dado, amplificado.