Horóscopo de cada uno de los 12 signos del zodiaco este viernes 26 de diciembre; Nana Calistar lanzó predicciones y advertencias

Día a día, más personas recurren a la astrología en busca de orientación, respuestas o señales que les ayuden a comprender cómo la influencia de los planetas impacta en su vida cotidiana.

Este interés ha impulsado la formación de una amplia comunidad integrada por astrólogos y entusiastas que se dedican a observar el firmamento y a convertir los movimientos celestes en predicciones fáciles de entender.

En ese escenario sobresale una figura que ha sabido marcar diferencia: Nana Calistar, la astróloga mexicana que ha construido un espacio propio gracias a una forma de comunicación directa, poco tradicional y con un sello muy personal.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

Horóscopo de este viernes 26 de diciembre

Aries

“Deja de tragarte las palabras. No es momento de callarte nada, si algo te pesa, suéltalo, que la lengua se hizo pa’ hablar y no pa’ guardarse corajes. Aprende a decir que no, porque no eres ni Cruz Roja ni bote de basura emocional de nadie. A veces das más de lo que tienes y luego tú quedas seco, triste y con la cara de menso.

Tauro

“Cuídate de rateros, porque alguien podría tratar de fregarte una lana, una pertenencia o hasta una oportunidad. No andes confiando en cualquiera nomás porque te sonríe; hay amistades hipócritas que por delante te aplauden y por detrás te muerden como víbora sin cascabel”.

Geminis

“Ya deja la flojera como si fuera cobija vieja y levántate de una vez. Es momento de ponerte las pilas y empezar a vivir tu vida de manera diferente, con más intención y menos excusas. Estás a nada de consolidar sueños que antes veías imposibles, pero eso no va a pasar mientras sigas recostado esperando a que la vida te resuelva. Céntrate, organízate y dale rumbo a tus metas, que la oportunidad no toca dos veces”.

Cáncer

“Aprende a decir que NO, porque por ayudar a todos terminas metido en broncas que ni te corresponden. Suelta lo que no es tuyo. En próximos días llegan dos noticias buenas, y entre ellas podría venir un embarazo o nacimiento en la familia que va a traer bendiciones pero también movimiento, visitas, alegrías y uno que otro estrés bonito”.

Leo

“Ya deja de estar rumiando pensamientos tontos del pasado y del futuro, porque ni uno existe ya y el otro todavía no llega. El presente es lo único seguro, y si no te enfocas en él, te lo vas a perder mientras te inventas novelas mentales que ni Televisa se atrevería a grabar. Respira, aterriza y reconoce lo que sí tienes, porque ahí está la base de todo lo que viene. Grandes cambios se asoman, cambios que van a mover tu rutina, tu energía y hasta tu forma de ver el amor”.

Virgo

“Se marca un viaje que te deja buen sabor de boca, aire fresco en el pecho y ganas de moverte más seguido. Andas enchilado por rumores, comentarios y gente que trae tu nombre en la boca más de lo que traen sus propias responsabilidades. Pero no gastes tu energía en eso: la vida solita te va a mostrar quién sí y quién no; tú solo observa y aprende. Tu fuerza es grande cuando la usas bien, pero no te desgastes defendiéndote de todo mundo si no todos merecen explicación”.

Libra

“Una amiga te va a buscar para pedir consejo y, si no sabes qué decir, mejor cállate porque luego uno mete la cuchara donde no lo llaman y termina embarrado en pleitos ajenos. No cargues problemas que no te corresponden, tú no eres terapeuta gratis de nadie. Deja que cada quien enfrente sus broncas; tú ya tienes suficientes con las tuyas. Ten cuidado de que no se te haga bolas el engrudo, porque has dejado pendientes que ya piden atención”.

Escorpio

“Amores del pasado retornan queriendo segunda parte, pero tú, sin temblarte el pulso, los vas a mandar derechito a freír espárragos. Cuando te hieren, te vuelves frío, duro y sin piedad, y aunque a veces exageras, hay heridas que no se curan con disculpas baratas. Tu fuerza puede lastimar si no la mides, pero también puede salvarte si la diriges bien”.

Sagitario

“Ya vete mentalizando porque tu fortaleza se está forjando pa’ una situación medio complicada que viene en próximas fechas. Y no es por asustarte, es pa’ que te pongas perra, filosa y con la ceja levantada, porque si no te plantas firme te van a dar justo donde más te duele y luego ni cómo llorar sin hacer el ridículo. Pon atención a tus sueños, porque ahí viene la guía que necesitas; no los ignores, que la vida te está hablando y tú nomás viéndole la cara al techo”.

Capricornio

“Corazón, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca; en estos días podrías aventar una indiscreción sin querer y terminar lastimando a una persona que sí vale la pena. No seas lengua suelta, que luego uno habla por ardor y no por razón. En próximos días llega una situación fuerte con una amistad o familiar, y ahí vas a demostrar de qué estás hecho: con calma, con fuerza y sin aventar golpes a lo pendejo”.

Acuario

“Aprende a decir que NO sin temblar ni pedir perdón. Ya deja de estar disponible para gente culera que nomás te usa cuando necesita un favor y luego ni las gracias te da. Te ven cara de Uber emocional y no, mi amor, tampoco es así. Amor de una noche podría dejarte satisfecho y con la sonrisa torcida, pero no confundas placer con promesas; hay cuerpos ricos y hay relaciones tóxicas, y esta semana podrías toparte con ambos”.

Piscis

“Amores que antes dolían se van quedando atrás como vieja ropa que ya no te queda. Esa etapa de llorar por lo mismo ya se acabó, o al menos debería. Es momento de vivir sin pedir permiso, de disfrutar tu mundo con todo y las grietas, de dejar de explicar tus decisiones a quienes ni aportan ni pagan tus cuentas. Si el mundo se pone en tu contra, tú ponte labial, súbete la autoestima y sal como si nada; hay guerras que se ganan caminando con la frente en alto”.