Gente
Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos
Estas son las predicciones para las casa astrales según la astróloga mexicana.
En estos tiempos, la astrología continúa atrayendo a miles de seguidores que depositan en el vaivén de los planetas la guía para su rutina cotidiana e incluso para lo que esperan en las próximas semanas o meses.
Entre los especialistas dedicados a ofrecer predicciones diarias destaca Nana Calistar, astróloga mexicana conocida por su inconfundible estilo y por adelantar, signo por signo, lo que podría deparar el destino.
Horóscopo de hoy jueves 26 de noviembre
- Aries
“Ya bájale dos rayitas a esa prisa con la que quieres resolverlo todo. No todo en la vida se decide como si estuvieras comprando jitomate en oferta. Ahorita necesitas respirar, observar, y luego sí tomar la decisión que más te convenga, no la que te presione el miedo”.
- Tauro
“Alguien de piel clara del pasado sigue pensando en ti como si fueras el último bolillo del día, y no dudes que pronto va a querer acercarse. Tú decide si lo ves como bendición o como castigo disfrazado”.
- Géminis
“Vienes gastando como si fueras dueño de la fábrica de billetes, y luego te andas quejando de que no te rinde nada. Cuidado con las compras impulsivas, porque eso te puede causar un pequeño enredo económico”.
- Cáncer
“Si tienes pareja, este es el mejor momento para dar el siguiente paso, ya sea un compromiso, mudarse juntos o planear un viaje que los acerque más. No sigas guardando todo ‘para después’, que la vida se pasa rápido y el que espera demasiado, pierde oportunidades”.
- Leo
“Tu que siempre te crees invencible, hoy vienes más sensible que tortilla recién hecha. No te me caigas, ni permitas que comentarios malintencionados te bajen la corona”.
- Virgo
“Ya déjate de fregaderas. Te has descuidado tanto que hasta el espejo te anda reclamando. Este 27 de noviembre la vida te va a pedir que por fin te pongas como prioridad. Tienes todo para recuperar tu cuerpazo criminal, pero nomás te tientan unas papitas, un panecito o una garnachita, y ahí vas como si te jalaran del alma”
- Libra
“Estos días te traerán una reflexión profunda, de esas que te hacen repasar toda tu vida como si fueran novela. Te darás cuenta de que cada golpe, caída y traición sí sirvieron, porque gracias a ellos hoy valoras lo que tienes”.
- Escorpio
“Tú que siempre te haces el fuerte pero por dentro lloras en silencio como bolero viejo... este fin de mes te trae movimientos importantes. Hay muchas posibilidades de romance con una amistad que ya te trae ganas desde hace rato. No busques lejos lo que ya tienes cerquita”.
- Sagitario
“Hoy andas más preocupado que ama de casa en quincena. Una enfermedad de un familiar podría quitarte la paz por un rato; mantén la calma y ayuda en lo que puedas, que tu apoyo emocional será clave”.
- Capricornio
“Hoy vienes más alzadito que el copete de Lucerito en los 90. Es importante que bajes tantito la guardia y aprendas humildad, porque es justamente eso lo que atraerá a la gente correcta a tu vida”.
- Acuario
“Tú que siempre quieres hacer tu vida a tu modo, ahora más que nunca debes mantener tu esencia. No cambies quién eres para complacer a nadie. Quién te quiera , que te quiera como eres, y quién no, pues que se haga a un ladito. La vida es una y no es para estar actuando”.
- Piscis
“Hoy traes el corazón hecho nudo. Un nudo correspondido podría afectarte más de lo que admites, pero no te me caigas: lo que no es para ti, no te va a encontrar aunque lo persigas. Debes darte tu lugar y no dejar que nadie te detenga o interfiera en tus planes. Tú tienes metas grandes, sueños enormes”.
