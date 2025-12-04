Día a día, el horóscopo y la astrología toman más fuerza y relevancia en las personas creyentes de este campo, pues tanto hombres como mujeres creen que los movimientos planetarios influyen en los astros.

En el mundo entero hay una gran cantidad de expertos que se encargan de dar predicciones y el horóscopo, ya sea de manera diaria, semanal o mensual, y entre estas esta Nam Calistar, figura mexicana y astróloga que brinda los vaticinios diarios de una manera bastante particular.

Horóscopo de este jueves 4 de diciembre

Aries

“Un amor del pasado va a estar rondándote bien fuerte estos días, y no te sorprenda si recibes un mensaje, una reacción en redes o un “¿cómo has estado?” que tú sabes perfectamente lo que significa. Pero antes de dejarte llevar, acuérdate de lo que te costó cerrar ese capítulo”.

Tauro

“Ya es hora de levantar la cara, ver hacia el futuro y poner en orden lo que traes en el corazón. Ya no es tiempo de perder energía con personas que no saben quedarse, que no te dan certeza, que hoy sí y mañana quién sabe”.

Geminis

“Vienen días donde te vas a poner muy serio con tu vida. Ya te cansaste de dejar todo a medias y esta vez sí vas a trabajar de verdad por tu futuro. Pero aguas, porque no toda la gente merece entrar a tus planes; si metes a la persona equivocada, te hacen la gatada y te frenan el crecimiento”.

Cáncer

“Cuida muchísimo tus apariencias y tus palabras, porque podrías quedar mal ante alguien que te interesa demasiado. Y tú sabes que cuando te gusta alguien, te pones nervioso, haces tonterías y luego terminas viéndote como no eres. Vamos calmando ese corazón acelerado”.

Leo

“Ya es momento de que empieces a ver por ti antes que por todo mundo, porque tú eres muy de andarle resolviendo la vida al prójimo y al final te quedas tú con las manos vacías”.

Virgo

“Tú traes las energías más alborotadas que la lavadora en exprimido, y todo gracias a la luna y al eclipse que se acercan. Pero mira, en vez de ponerte ansioso o ansiosa, aprovéchalas pa’ hacer cosas positivas, que te den frutos y no dolores de cabeza”.

Libra

“Ya no dejes nada para mañana porque tú eres muy de aplazar todo y luego andas llorando porque se te juntaron los pendientes. Ponte las pilas y ve resolviendo lo que traes atorado, que diciembre se viene movidito”.

Escorpio

“Vienen noticias inesperadas sobre un familiar que podrían ponerte inquieto o inquieta, pero nada que no puedas manejar con tu cabeza fría”.

Sagitario

“Deja de cargar culpas que no te pertenecen. Cada quien que se haga responsable de su cochinero emocional. Tú ya limpiaste demasiado lo que otros ensuciaron”.

Capricornio

“Se ve un viaje a la playa o a un lugar histórico donde te vas a soltar el pelo, tomar fotos hermosas y recordar lo bonito que es vivir sin tanta preocupación encima. Ese escape te va a caer como bálsamo al alma”.

Acuario

“Cuida tu entorno y tu familia porque podrían presentarse problemas de salud importantes, pero nada que no se pueda resolver con atención y apoyo. Tú eres muy desapegado, pero ahorita toca estar más presente que nunca”.

Piscis

“Aguas con dar nuevas oportunidades a gente que ya te demostró que no vale ni un peso partido por la mitad. Hay personas que regresan nomás para ver qué más te pueden sacar y cómo volverte a ver la cara. No te me dejes, que tú eres muy noble y por eso te agarran de su tonto favorito”.