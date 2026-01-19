Horóscopo de este lunes 19 de enero, para los 12 signos del zodiaco: Nana Calistar entregó predicciones y advertencias

Hoy en día, la astrología se transformó en una herramienta cotidiana que brinda orientación, permite interpretar estados emocionales y funciona como apoyo al momento de decidir en la vida diaria.

En ese escenario, se destaca Nana Calistar. La astróloga mexicana rompió con los esquemas clásicos y desarrolló una voz propia, caracterizada por la franqueza y la ausencia de rodeos.

Con ese tono directo presenta las predicciones de cada signo del zodiaco y logra sintonizar con un público que no deja de crecer.

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

Horóscopo de este lunes 19 de enero de 2026

Aries

“Se marcan amores de una noche y aventuras intensas, pero ojo, porque también existe la posibilidad de que te la dejen caer bien feo si no sabes medir con quién te involucras. No todo el que te sonríe viene con buenas intenciones, así que disfruta, pero con los pies bien puestos en la tierra. En estos días podrías sentir la necesidad o la presencia de una persona que físicamente ya no pertenece a este mundo”.

Tauro

“Podrías sentirte algo triste al terminar el día, como con una sensación de vacío, debido a que las personas que has encontrado en tu camino no resultaron ser lo que prometían. No te preocupes, porque cuando menos lo esperes, la vida te va a sorprender con alguien que te hará subir a las nubes en cuestión de minutos. Siempre que busques soluciones a tus problemas, acércate a tu familia. Ellos tienen el consejo correcto y el abrazo que calma. No cargues solo lo que puede compartirse”.

Géminis

“Cuida mucho las cuestiones de pagos, porque un atraso o descuido podría hacerte quedar mal con un deudor, al punto de que después ya no te quieran volver a dar crédito. No es momento de hacerte de la vista gorda; organiza tus gastos y pon prioridades claras. Déjate de tonterías y atiende ese cuerpo, porque el estrés, las desveladas y el descuido ya están pasando factura. No es por estética, es por salud, y tú lo sabes bien. Si no te cuidas hoy, mañana el cuerpo te cobra con intereses”.

Cáncer

“Ya es momento de que te pongas las pilas con el ejercicio, aunque sea en casa, porque si sigues así, luego te vas a quejar de todo. No se trata de quedar como modelo, sino de sentirte bien contigo y recuperar energía. Mucho cuidado con cambios de última hora y con amores de una noche, porque podrías terminar embarazada o embarazando a alguien. No te confíes ni te dejes llevar por el momento. Este periodo no es para perder la cabeza, sino para tomar el toro por los cuernos y buscar cómo salir adelante en todos los aspectos”.

Leo

“No vivas broncas que no te corresponden ni cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. No te metas donde no te llaman, ni quieras quedar bien con todo mundo, porque muchas veces esas personas que más te sonríen son las primeras que te andan buscando solo para sacar provecho o para verte caer. Acuérdate bien: no tienes que cambiar tu esencia ni aparentar lo que no eres para que te acepten; al que le guste, bien, y al que no, que se forme”.

Virgo

“Se marca la posibilidad de un viaje y también de un reencuentro con familiares que tenías ya bastante tiempo sin ver. Ese encuentro moverá emociones, recuerdos y hasta una que otra lágrima, pero te ayudará a recordar de dónde vienes y por qué eres como eres. Es momento de quitarte de encima tanta tontería que solo te roba la paz y te amarga los días”.

Libra

“Cuida más ese cuerpazo criminal, mi vida, que no nomás es para presumirlo, sino para mantenerlo. Recuerda que eres muy sensual y coqueto por naturaleza, pero ya bájale tantito a la tragazón y al desvelo, porque luego te quejas de que la ropa ya no cierra igual. Si te organizas un poquito, en nada recuperas la forma y hasta el ánimo se te levanta”.

Escorpio

“Aprende de una buena vez a valorarte como mereces y deja de esperar algo de quien nunca tuvo intención de darte nada. Cuando entiendas eso, tu energía cambia y las personas comienzan a tratarte distinto. No ruegues, no persigas y no te conformes con migajas emocionales”.

Sagitario

“Traes un viaje en mente y la neta sí te caería de maravilla, porque el estrés ya te anda pasando factura. Cambiar de ambiente, aunque sea unos días, te ayudará a aclarar la mente y a bajar la presión que traes acumulada. Si tienes pareja, date la oportunidad de consentirla más y, sobre todo, de perdonar errores que siempre traes al presente, porque eso es lo que provoca discusiones innecesarias. No puedes pedir nuevos comienzos si sigues sacando facturas viejas”.

Capricornio

“Si tienes una relación, el ambiente podría tornarse medio gris en cuestión de entendimientos. No hagas tormentas en un vaso de agua ni discutas por cosas tan vanales que al rato ni importancia tienen. Aprende a disfrutar los momentos simples porque, a veces, por querer tenerlo todo perfecto, se pierde lo bonito que ya existe. Vienen días de mucha suerte en juegos de azar, especialmente con números que terminen en 3, 8 y 9, así que pon atención”.

Acuario

“Se visualizan nuevos amores rondándote, y una amistad muy cercana podría darte una sorpresa que no esperabas. Te enterarás de un rompimiento sentimental y también de un embarazo dentro de tu círculo, noticias que te harán reflexionar sobre lo rápido que cambia la vida. No te preocupes tanto por lo que aún no tienes y aprende a disfrutar lo que ya te rodea. Hay una persona de piel aperlada que siente un interés real por ti, pero algunas actitudes tuyas (como la frialdad, la indiferencia o el miedo al compromiso) han hecho que se aleje un poco. Si te importa, tendrás que bajar la guardia”.

Piscis

“En estos días podrían surgir dudas sobre la fidelidad o lealtad de cierta amistad, pues te llegarán comentarios medio venenosos que te harán pensar de más. No te creas todo lo que escuchas ni armes novelas en tu cabeza; primero confirma bien antes de reclamar, porque muchas veces el chisme viene más cargado de envidia que de verdad”.