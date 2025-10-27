Horóscopo de hoy 27 de octubre, según Nana Calistar; advirtió problemas para algunos signos

Conforme pasan los años, el mundo de la astrología va tomando más fuerza de lo normal, y son más las personas que día a día consultan lo que los astros tienen indicado para ellos en el horóscopo.

En el ámbito digital, varias personalidades y expertos han tomado renombre gracias a sus presagios y predicciones. En México, Nana Calistar resalta por su particular forma de dar día a día, el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

El horóscopo y los signos del zodiaco representados en constelaciones. | Foto: Getty Images

Horóscopo de hoy 27 de octubre, según Nana Calistar

Aries

Hay muchos planes en mira, sobre todo en el plano del amor, pero se debe ir con cuidado para no dañar las cosas.

“Si ya tienes pareja, podrías empezar a pensar en formalizar o hasta en boda, pero no corras, que luego te me asustas cuando las cosas se ponen serias. Ten cuidado con hablar de más, porque traes un chisme atorado que te quema la lengua”.

Tauro

La prudencia debe reinar en este día, porque si no hay control, podría terminar lastimando profundamente a una persona cercana.

“Ten cuidado con aflojar el gaznate, porque podrías decir algo que lastime a alguien de tu familia y luego te andas arrepintiendo. No hables por hablar, piensa antes de soltar veneno”.

TAURO 27 OCTUBRE



Géminis

Los problemas podrían estar cerca si no se controla la forma de hablar y de expresarse.

“Cuídate de lo que dices, porque últimamente traer la lengua más filosa que machete nuevo y podrías meterte en problemas por malentendidos. Se visualiza un rompimiento de pareja o amistad cercana”.

Cáncer

La prioridad no siempre son los demás, está perfecto ayudar de manera genuina, pero no si eso implica dejarse a sí mismo atrás.

“A veces eres tan noble que terminas ayudando a medio mundo menos a ti mismo. Apréndelo de una vez: no puedes salvar a todos, ni siquiera a los que se ahogan en su propio drama”.

CÁNCER 27 OCTUBRE



Leo

Las personas de este signo deben ser demasiado cuidadosos, pues el hecho de perder un artículo valioso, podría significar problemas.

“Ten cuidado con perder dinero u objeto de valor porque podría desaparecer cuando menos lo esperes. Sé más cuidadoso, que no todo lo que brilla es oro y hay gente bien mañosa rondando”.

Virgo

Las oportunidades podrían estar llegando, pero tiene que ser aterrizado y saber cómo manejar el dinero para no desaprovecharlo.

“En los negocios, la suerte te sonríe, pero no te atrevas a invertir en algo que ya te dejó puro coraje, porque sería como aventar el dinero al drenaje. Aprende que no todo merece una segunda oportunidad”.

VIRGO 27 OCTUBRE



Libra

Los cambios profundos pueden ser parte de este día, y debe aprender a reconocer cuál es el camino correcto.

“Cambios fuertes vienen en tu vida, y aunque te asusten, son la puerta para lo que sigue. Recibirás señales del universo que te mostrarán el camino correcto, pero tú no te hagas el que no ve”.

Escorpio

Es hora de dejar atrás el miedo al amor, porque la misma persona se cierra las puertas y no permite que esto se desarrolle naturalmente.

“No es que el amor no sea para ti, es que desconfías tanto que ni Cupido te quiere apuntar. Date chance, arriesga el corazón y conoce más a esa persona, que el amor no se construye en un día, ni se encuentra por accidente”.

Sagitario

Una nueva persona llegará a la vida de las personas de este signo y aportará cambios significativos.

“Prepárate, porque la llegada de una amistad nueva te va a cambiar la perspectiva de muchas cosas. Esa persona te ayudará a ver la vida de manera distinta y a soltar lo que ya no sirve”.

Capricornio

No se puede cometer el mismo error dos veces, mucho menos tres, entonces las personas de este signo deben caminar con los ojos bien abiertos.

“Ya es momento de que veas la vida con otros ojos, y te enfoques solo en las personas que realmente lo merecen. No dejes que la vida te cobre dos veces la misma factura”.

CAPRICORNIO 27 OCTUBRE



Acuario

No siempre llevar y traer información sale bien, un cruce de palabras podría terminar mal y las personas de Acuario serían las afectadas.

“Ten mucho cuidado con andar llevando y trayendo chismes, porque podrías ser tu quien termine embarrado en medio de un conflicto ajeno. No todo lo que escuchas es verdad, así que mide tus palabras”.

Piscis

El terreno amoroso podría cambiar para las personas de Piscis de manera positiva, y una nueva persona podría llegar.

“Un amor del signo de Leo o Escorpio podría llegar para darte la paz que tanto necesitas, pero cuidado”.